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euronews.com logoeuronews
11 Iulie 2026, 11:00
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Un bărbat a luat o femeie ostatică într-un supermarket din Berlin

De vineri seara, un bărbat ține o femeie ostatică într-un supermarket din Berlin. La fața locului acționează forțe numeroase de poliție, care încearcă să rezolve incidentul pașnic.

Un bărbat a luat o femeie ostatică într-un supermarket din Berlin.
Un bărbat a luat o femeie ostatică într-un supermarket din Berlin.

De vineri seara, în cartierul Marienfelde din Berlin continuă o amplă operațiune a poliției. Potrivit forțelor de ordine, în jurul orei 22:00, într-un supermarket Rewe, un bărbat a amenințat o femeie cu un cuțit și a luat-o ostatcă, transmite euronews.com.

Operațiunea a continuat și în zorii zilei de sâmbătă. În jurul orei 7:30, poliția a confirmat publicației „Die Zeit” că situația rămâne tensionată.

Potrivit corespondentului agenției dpa, supermarketul este încercuit pe un perimetru larg. În fața clădirii și-au luat poziție luptători ai unității speciale SEK.

De asemenea, la fața locului se află numeroase mașini de patrulare, ambulanțe și autospeciale ale pompierilor. În zorii zilei, polițiștii au plasat o scară la clădire pentru a obține o imagine asupra a ceea ce se întâmplă în interiorul supermarketului.

Motivul atacului, precum și natura relației dintre presupusul făptaș și femeie nu sunt încă cunoscute.

Angajații care se aflau în supermarket în momentul incidentului au reușit să părăsească clădirea nevătămați. Aceștia sunt acum asistați de serviciile de urgență.

Unul dintre lucrători a povestit detalii pentru ziarul Bild: „Infractorul stătea la casă, nu voia să pună produsele pe bandă, apoi a scos brusc un cuțit”.

Poliția nu a confirmat încă această versiune a evenimentelor. Instituția a comunicat doar că este în contact strâns cu atacatorul și face tot posibilul pentru a rezolva situația pașnic.

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