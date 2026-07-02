Un băiat de 11 ani din Canada a murit de rabie după ce a intrat în contact cu un liliac.

În Canada, un băiat de 11 ani a murit de rabie, după ce s-ar fi infectat, cel mai probabil, de la un liliac, potrivit unui articol publicat în Canadian Medical Association Journal.

Un copil a murit într-un spital din Ontario după ce a dezvoltat simptome grave, inclusiv paralizie bulbară – o afecțiune neurologică care afectează nervii implicați în vorbire, înghițire și respirație, transmite euronews.com.

Potrivit familiei, cu câteva săptămâni înainte de apariția primelor simptome, băiatul se odihnea într-o casă de la țară din nordul Ontario. Într-o zi, adolescentul a fost trezit de un liliac care i s-a așezat pe față.

Copilul a dat liliacul la o parte, scuturându-l pe podea, iar tatăl a prins animalul și l-a eliberat în libertate. Băiatul nu avea răni vizibile după incident, iar „părinții nu au considerat că liliacul s-a comportat ciudat”. Prin urmare, au decis să nu solicite asistență medicală.

Ulterior, copilul a început să aibă amorțeală și umflături la față, fiind dus la secția locală de urgență, unde i s-au prescris medicamente antivirale pentru o posibilă paralizie Bell – o slăbiciune temporară sau tulburare a mișcărilor care afectează de obicei o parte a feței.

Apoi a fost internat de mai multe ori: a început să vomite și să aibă dureri la înghițire, iar diagnosticul inițial a inclus gingivostomatită herpetică severă – o infecție a cavității bucale care poate provoca ulcerații dureroase.

În același timp, starea copilului se înrăutățea. Temperatura i-a crescut până la 39,1 °C, a apărut dificultate la înghițire, confuzie, halucinații, salivare excesivă și alte tulburări neurologice. A fost intubat și transferat în secția de terapie intensivă pediatrică.

„Când am văzut pacientul în secția de terapie intensivă pentru copii, am suspectat serios rabia, având în vedere contactul cu liliacul și tabloul neurologic tipic”, au declarat medicii. Analizele au confirmat rabia în a patra zi de spitalizare a băiatului.

„Șederea pacientului în spital a fost complicată de disfuncție vegetativă, pneumonie asociată ventilatorului și deteriorare neurologică progresivă – se menționează în articolul publicației. – În ziua a cincea de spitalizare, reflexele trunchiului cerebral au dispărut. În ziua a 17-a, terapia de susținere a vieții a fost oprită, iar pacientul a decedat”.

Rabia este o infecție rară, dar mortală, care se transmite de obicei prin mușcătura sau zgârieturile unui animal infectat.

După apariția simptomelor, boala se încheie aproape întotdeauna cu deces, fiind cunoscute doar cazuri izolate de vindecare. Totuși, vaccinarea la timp previne aproape întotdeauna dezvoltarea bolii.

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, există o serie de comportamente „neobișnuite” care pot indica rabia la lilieci. Agenția recomandă să se acorde atenție liliecilor care sunt activi ziua, se află în locuri neobișnuite, cum ar fi în casă sau pe pământ, nu pot zbura sau permit apropierea ușoară, precum și celor care „au intrat în contact cu dumneavoastră”.