Un avion Wizz Air, cât pe ce să iasă de pe pistă la decolare din cauza unei erori a echipajului.

Avionul Boeing 737 Max, care efectua cursa Londra–Atena pentru Wizz Air UK, a ajuns într-o situație periculoasă în timpul decolării de pe Aeroportul Luton din Marea Britanie.

Aeronava a decolat la doar 162 de metri de la capătul pistei din cauza parametrilor introduși greșit în computerul de bord, transmite mediafax.ro, citând corriere.it.

Acest lucru este menționat în raportul Biroului Britanic pentru Investigarea Siguranței Transporturilor Aeriene (AAIB). Incidentul a avut loc în aprilie anul trecut, însă detaliile au devenit cunoscute abia acum.

Avionul efectua zborul 5411 Londra – Atena. La bord se aflau 162 de pasageri, doi piloți și patru membri ai echipajului. Aeronava era operată de compania charter Ascend Airways.

Potrivit anchetei, inițial echipajul planifica decolarea folosind întreaga lungime a pistei. Totuși, controlorii de trafic aerian au propus să înceapă rularea de la un punct mai apropiat, ceea ce ar fi redus timpul de pregătire pentru decolare.

Piloții au acceptat modificarea traseului, dar nu au verificat corectitudinea noilor parametri calculați pentru decolare. Drept urmare, în computerul de bord au fost introduse date incorecte, iar puterea motoarelor la decolare a fost de 82,1%, ceea ce s-a dovedit insuficient pentru noua lungime disponibilă a pistei.

Anchetatorii au stabilit că avionul a trecut de capătul pistei la o înălțime mai mică de 4 metri, în condițiile în care înălțimea minimă de siguranță este de 10,67 metri. Potrivit AAIB, aeronava a câștigat altitudine mult mai lent decât de obicei și a zburat atât de jos încât abia se distingeau clădirile aeroportului.

În raport se menționează că, în cazul pierderii tracțiunii în timpul decolării, exista riscul ca avionul să nu poată opri pe porțiunea rămasă a pistei.

În ciuda incidentului, zborul a continuat și s-a încheiat cu o aterizare în siguranță la Atena.

Wizz Air a declarat că siguranța este prioritatea principală a companiei. Reprezentanții operatorului au subliniat că zborul a fost efectuat de compania Ascend Airways, responsabilă pentru acțiunile echipajului și respectarea procedurilor. Potrivit AAIB, incidentul a fost recunoscut ca o eroare procedurală izolată a echipajului, iar ancheta nu a identificat probleme tehnice sau încălcări ale siguranței din partea Wizz Air.