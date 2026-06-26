Un avion s-a izbit de cel mai înalt zgârie-nori din Beijing, CITIC Tower.

La Beijing, un avion ușor de mici dimensiuni a lovit, cel mai probabil, cel mai înalt zgârie-nori al capitalei chineze, CITIC Tower cu 109 etaje. Despre aceasta relatează corespondentul CNN de la fața locului, transmite theins.ru.

În apropierea clădirii au fost observate mașini de pompieri, autospeciale ale poliției și o ambulanță. Oamenii au fost evacuați din zgârie-nori.

Pe rețelele de socializare circulă imagini în care se văd fragmente căzând de pe turn, despre care se presupune că ar fi bucăți ale avionului. În fotografiile publicate se observă, de asemenea, coada aeronavei și un taxi avariat în apropierea locului incidentului.

Potrivit CNN, numărul de înmatriculare al avionului din imaginile publicate indică un avion sport ușor Sunward SA60L Aurora, de fabricație chineză, aparținând uneia dintre companiile locale de aviație.

Pe Internet au apărut și date neconfirmate ale serviciului Flightradar24, care arată o deviere bruscă a avionului de la traseu înainte de incident.

Autoritățile oficiale din China nu au comunicat încă despre cauzele incidentului, precum și despre eventuale victime sau decese.

Din 1 mai, la Beijing sunt în vigoare restricții stricte privind utilizarea dronelor: fără o autorizație specială a autorităților, locuitorilor le este interzis să cumpere, să închirieze sau să piloteze drone pe teritoriul orașului.