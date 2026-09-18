Un avion de vânătoare F-16 s-a prăbușit în SUA în timpul unor exerciții.

În comitatul american Grand Traverse, din statul Michigan, un avion de vânătoare F-16 s-a prăbușit, pilotul s-a catapultat. Potrivit CNN, aeronava participa la exerciții la baza Gărzii Naționale din orașul Alpena.

Avionul de vânătoare efectua un zbor în pereche cu un alt F-16. Potrivit convorbirilor dintre dispecer și pilotul celui de-al doilea avion, aparatul prăbușit a transmis un semnal de urgență. O posibilă cauză a prăbușirii a fost ciocnirea avionului de vânătoare cu o pasăre, în urma căreia motorul s-a defectat, scrie cnn.com.

La bord se afla doar pilotul; acesta s-a catapultat înainte de prăbușire. Pilotul a fost spitalizat și se află în stare stabilă. Poliția statului a anunțat că toți locuitorii pe o rază de o milă au fost evacuați din cauza unei „scurgeri de substanțe chimice periculoase asociate cu accidentul aviatic”.