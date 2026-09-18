theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
18 Septembrie 2026, 10:20
9 686
Copiază linkul
Link copiat

Un avion de vânătoare F-16 s-a prăbușit în SUA în timpul unor exerciții

În comitatul american Grand Traverse, din statul Michigan, un avion de vânătoare F-16 s-a prăbușit, pilotul s-a catapultat. Potrivit CNN, aeronava participa la exerciții la baza Gărzii Naționale din orașul Alpena.

Un avion de vânătoare F-16 s-a prăbușit în SUA în timpul unor exerciții.
Un avion de vânătoare F-16 s-a prăbușit în SUA în timpul unor exerciții.

Avionul de vânătoare efectua un zbor în pereche cu un alt F-16. Potrivit convorbirilor dintre dispecer și pilotul celui de-al doilea avion, aparatul prăbușit a transmis un semnal de urgență. O posibilă cauză a prăbușirii a fost ciocnirea avionului de vânătoare cu o pasăre, în urma căreia motorul s-a defectat, scrie cnn.com.

La bord se afla doar pilotul; acesta s-a catapultat înainte de prăbușire. Pilotul a fost spitalizat și se află în stare stabilă. Poliția statului a anunțat că toți locuitorii pe o rază de o milă au fost evacuați din cauza unei „scurgeri de substanțe chimice periculoase asociate cu accidentul aviatic”.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici