Un avion de vânătoare F-16 a doborât o dronă în spațiul aerian românesc. Despre acest lucru a vorbit primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan.

Incidentul a avut loc astăzi, în jurul orei 11:00, la Buzău.

Drona se afla deasupra unei zone nelocuite, iar pilotul a reușit să deschidă focul în siguranță asupra acesteia și să distrugă aparatul.

La locul prăbușirii lucrează specialiști care stabilesc originea dronei și circumstanțele apariției acesteia pe teritoriul României.