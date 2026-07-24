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24 Iulie 2026, 11:48
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Un avion de vânătoare F-16 a doborât o dronă în spațiul aerian românesc

Un avion de vânătoare F-16 a doborât o dronă în spațiul aerian românesc. Despre acest lucru a vorbit primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan.

Un avion de vânătoare F-16 a doborât o dronă în spațiul aerian al României.
Un avion de vânătoare F-16 a doborât o dronă în spațiul aerian al României.

Incidentul a avut loc astăzi, în jurul orei 11:00, la Buzău.

Drona se afla deasupra unei zone nelocuite, iar pilotul a reușit să deschidă focul în siguranță asupra acesteia și să distrugă aparatul.

La locul prăbușirii lucrează specialiști care stabilesc originea dronei și circumstanțele apariției acesteia pe teritoriul României.

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