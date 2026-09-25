Un avion a aterizat pe aeroportul din Manchester cu o rezervă de combustibil pentru șase minute.

În Marea Britanie a fost dat publicității un raport din care reiese că, anul trecut, un avion cu 171 de persoane la bord a evitat o catastrofă, având în rezervoare circa 1% de combustibil înainte de a ateriza la Manchester.

Boeing 737 trebuia să efectueze un zbor din Pisa, Italia, spre Prestwick, în apropiere de Glasgow, la 3 octombrie anul trecut, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile a fost redirecționat inițial spre Edinburgh, iar în cele din urmă a aterizat la Manchester, transmite eurointegration.com.ua cu referire la bbc.com.

În timpul furtunii "Amy", avionul a intrat de trei ori în zone cu schimbări bruște ale vitezei și direcției vântului la diferite altitudini.

Potrivit raportului Departamentului pentru Investigarea Accidentelor Aeriene din Regatul Unit (AAIB), în timpul apropierii de aterizare la Prestwick, avionul cu 171 de pasageri și șase membri ai echipajului la bord s-a confruntat cu o înrăutățire a condițiilor meteorologice.

Echipajul a întrerupt de două ori tentativele de aterizare după avertizările privind forfecarea vântului și a solicitat redirecționarea spre Manchester. Totuși, solicitarea a fost respinsă, iar avionul a fost îndreptat în schimb spre Edinburgh.

În timpul apropierii de aterizare la Edinburgh s-a produs un al treilea caz de forfecare a vântului. Avionul a fost redirecționat spre Manchester. Situația se agrava, iar echipajul a transmis semnalul Mayday, anunțând o situație de urgență din cauza lipsei de combustibil.

Combustibilul ar fi fost cu greu suficient pentru încă o tentativă de aterizare, se menționează în raport.

Avionul a aterizat în siguranță pe aeroportul din Manchester la ora locală 19:13, având la bord 363 kg de combustibil. Aceasta este o cantitate semnificativ mai mică decât rezerva finală de 1 100 kg. În același timp, avionul consuma aproximativ 240 kg de combustibil pe minut.

Anchetatorii au stabilit că refuzul inițial al redirecționării a fost probabil consecința unei defecțiuni de comunicare în cadrul aeroportului din Manchester. După incident, aeroportul a declarat că a revizuit circumstanțele cazului și a consolidat procedurile de procesare a solicitărilor de redirecționare.