Un armator turc a depus o plângere împotriva Ucrainei la CPI.

Compania turcă de transport maritim Denizcilik, membrii supraviețuitori ai echipajului și familia marinarului decedat cere de la CPI să investigheze atacul cu o dronă în Marea Neagră din iulie drept o posibilă crimă de război.

Proprietarul turc al navei de marfă atacate cu drone în Marea Neagră a depus o plângere împotriva Ucrainei la Curtea Penală Internațională (CPI). Compania de transport maritim T&O Denizcilik, împreună cu membrii supraviețuitori ai echipajului și familia marinarului ucis în atac, solicită investigarea loviturii cu dronă din Marea Neagră drept posibilă crimă de război, în conformitate cu normele dreptului internațional, a relatat miercuri, 16 septembrie, presa turcă, transmite dw.com.

Vrachierul MV Reyhan Sari, sub pavilion turc, a fost atacat cu drone pe 21 iulie, în apropierea portului Novorossiisk. Nava transporta cărbune din portul rusesc Taman către portul turc Trabzon, la Marea Neagră. Oficialii au declarat că atacul a fost efectuat de Ucraina. În urma atacului a murit un angajat al compartimentului de mașini, Savaș Ceacar, în vârstă de 54 de ani. Alți câțiva membri ai echipajului au fost răniți, însă plângerea nu indică numele acestora și nici detalii despre starea lor, scrie publicația Turkiye Today.

Reclamanții susțin că au fost folosite muniții cu dispersie

Plângerea depusă de T&O Denizcilik, familia lui Ceacar și membrii supraviețuitori ai echipajului a fost transmisă Procuraturii CPI. Potrivit avocatului Nuri Koray Kurun, la grefa procurorului CPI au fost prezentate și probe care confirmă poziția reclamanților. El a menționat că nava a fost lovită de muniții cu dispersie. Totodată, bomba a perforat bordajul navei și a explodat în interior, dispersând sute de elemente mici de lovire, a declarat avocatul reclamanților publicației HaberDenizde.

Dacă procurorii CPI vor decide să deschidă o anchetă oficială, cazul poate fi transmis instanței pentru examinare ulterioară.

Turcia protestează împotriva acțiunilor militare din Marea Neagră

Autoritățile turce și-au exprimat în repetate rânduri protestul în legătură cu atacurile Rusiei și ale Ucrainei în Marea Neagră. În special, la sfârșitul lunii august, după două atacuri asupra unor nave cu legături cu Turcia, ambasadorul Ucrainei în Turcia, Nariman Djelial, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe de la Ankara. "În cadrul întâlnirii, Turcia a avertizat asupra necesității absolute de a asigura securitatea oamenilor, bunurilor, navigației și mediului în Marea Neagră", transmite AFP, citând ministerul.

Pe 8 august, ministrul turc al Afacerilor Externe, Hakan Fidan, a propus Rusiei și Ucrainei să convină asupra unui moratoriu privind atacurile asupra navelor din Marea Neagră. Atunci, Ankara a comunicat că a transmis propunerea ambelor părți și așteaptă răspunsul acestora. Potrivit lui Fidan, Turcia a îndemnat Moscova și Kievul să creeze un mecanism care ar permite încetarea atacurilor în Marea Neagră. Ministrul a menționat că anterior și partea ucraineană a adresat o astfel de solicitare.

Tot atunci, el a declarat că sunt atacate nave aparținând unor companii turce, precum și nave cu proprietari turci sau membri ai echipajului din Turcia. La 4 august, Ministerul turc al Afacerilor Externe a îndemnat Ucraina și Rusia, care continuă războiul pe scară largă una împotriva celeilalte, să ia imediat măsuri concrete pentru protejarea navigației în Marea Neagră.