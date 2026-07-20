Un al treilea val de căldură se apropie de Europa și va fi cel mai sever

Meteorologii nu exclud ca în săptămânile următoare să fie doborât recordul absolut de temperatură maximă pe continent.

În săptămânile următoare, Europa de Sud ar putea fi cuprinsă de un val de căldură, cel mai puternic din această vară, iar temperaturile se vor apropia de maximele istorice. Potrivit publicației poloneze TwojaPogoda, perioada cea mai periculoasă cade tradițional în ultima decadă a lunii iulie și prima decadă a lunii august, când probabilitatea apariției unor anomalii termice prelungite și extrem de puternice este cea mai mare, transmite unian.net.

În publicație se menționează că primele semne ale căldurii extreme sunt deja observate în sudul Europei. Turiștii care se odihnesc în țările mediteraneene trebuie să se adapteze la temperaturi anormal de ridicate. Epicentrul căldurii s-a mutat în ultimele zile din Spania în sudul Italiei.

Cel mai fierbinte loc din Europa în acest moment este Sardinia italiană, unde temperatura aerului la umbră a atins 47 de grade. Publicația amintește că aceasta este cu doar un grad mai mic decât recordul absolut al insulei, stabilit în iulie 2023, și aproape egală cu recordul absolut de temperatură din Europa, înregistrat în 2021 în Sicilia – 48,8 grade.

Totodată, în următoarele zile în Italia, Balcani și Grecia se așteaptă o scădere ușoară a temperaturii. Totuși, după cum notează publicația, aceasta va fi relativă: valorile diurne vor rămâne între 30 și 35 de grade, iar temperatura nocturnă nu va coborî sub 25 de grade.

Autorii materialului avertizează că această ameliorare va fi de scurtă durată. Deja la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, modelele sinoptice prevăd un nou val de căldură și mai intens.

„Previziunile indică temperaturi care vor atinge 50 de grade la umbră”, scrie publicația.

Experții subliniază că în astfel de condiții termometrele obișnuite de stradă, adesea expuse direct razelor solare, pot arăta valori dincolo de scala lor.

Toate acestea înseamnă că există o probabilitate mare ca vara aceasta să fie stabilit un nou record absolut de temperatură pentru Europa. Potrivit prognozelor, cele mai extreme temperaturi sunt așteptate în sudul Spaniei și Italiei, unde mercurul termometrelor se poate apropia de pragul de 50 de grade Celsius la umbră.