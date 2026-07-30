Un agent imobiliar din Lituania, a primit un avertisment pentru afirmația „locuințe doar pentru lituanieni”.

Serviciul Controlorului pentru Egalitatea de Șanse din Lituania a constatat că un agent imobiliar care i-a spus unui străin că apartamentul este închiriat doar lituanilor a discriminat persoana pe baza naționalității și rasei.

Marți, serviciul a anunțat că reclamantul a declarat în plângere că, încercând să închirieze un apartament, a informat că este străin și a furnizat detalii despre situația sa financiară și veniturile sale. În răspuns, agentul i-a spus că apartamentul este închiriat doar lituanienilor, dar a promis să discute problema cu proprietarul locuinței, relatează lrt.lt.

După un timp, străinului i s-a cerut să precizeze naționalitatea. După ce bărbatul a răspuns că este persan, agentul i-a comunicat ulterior că apartamentul va fi închiriat altei persoane.

Potrivit reclamantului, deși și-a dovedit capacitatea de plată, locuința nu i-a fost închiriată tocmai din cauza naționalității sale.

După intervenția serviciului la societatea mică „Patera”, care reprezintă agentul, compania a recunoscut că afirmația privind preferința pentru lituanieni a fost nepotrivită.

Totuși, societatea a respins acuzațiile că selecția pentru închirierea locuinței se face pe criterii naționale sau de origine și a declarat că decizia privind candidatura reclamantului a fost luată de proprietarul apartamentului.

Potrivit șefei grupului juridic al serviciului, Audrone Daukschaitė-Timpe, legislația nu doar interzice refuzul de a oferi un serviciu exclusiv pe baza naționalității sau rasei unei persoane, ci și indicarea în informațiile despre servicii a unor restricții ale drepturilor sau acordarea de avantaje anumitor grupuri.

„În acest caz, nu au fost suficiente date pentru a demonstra că locuința nu a fost închiriată reclamantului exclusiv din cauza naționalității sale. Totuși, s-a constatat o încălcare a principiului egalității de șanse din cauza caracterului discriminatoriu al informațiilor furnizate”, a subliniat jurista.

Pentru încălcarea cerințelor Legii privind egalitatea de șanse, serviciul a emis o avertizare societății mici „Patera”.

Audrone Daukschaitė-Timpe a subliniat că refuzul de a închiria o locuință este interzis nu doar din motive de naționalitate sau rasă, ci și din cauza situației familiale, dizabilității, genului și a altor motive legate de persoana umană, prevăzute în Legea privind egalitatea de șanse.