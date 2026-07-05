UE vrea să întărească rolul orașelor în gestionarea situațiilor de urgență.

Comitetul European al Regiunilor a cerut extinderea competențelor orașelor și regiunilor în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă.

Potrivit comitetului, autoritățile locale sunt cele care reacționează cel mai frecvent primele în situații de urgență, motiv pentru care trebuie să participe nu doar la eliminarea consecințelor, ci și la planificarea măsurilor de siguranță.

Comitetul European al Regiunilor (CR) consideră că orașele și regiunile trebuie să aibă un rol mai vizibil în Mecanismul European de Protecție Civilă. O concluzie corespunzătoare a fost adoptată în cadrul sesiunii plenare a comitetului de la Bruxelles.

Deși responsabilitatea principală pentru protecția civilă rămâne în sarcina statelor membre ale UE, autoritățile locale și regionale sunt cele care se află cel mai adesea primele la fața locului în situații de urgență și organizează ajutorul pentru populație. Prin urmare, potrivit CR, acestea trebuie să participe în toate etapele — de la evaluarea riscurilor până la planificarea și reacția în crize.

Comitetul a susținut propunerea Comisiei Europene de a moderniza mecanismul de protecție civilă și de a-l face mai universal, astfel încât să acopere diferite tipuri de amenințări. În același timp, CR propune distribuirea resurselor ținând cont de particularitățile regiunilor și riscurile potențiale cu care acestea se confruntă.

O atenție deosebită este acordată finanțării. Comitetul Regiunilor consideră că fondurile prevăzute pot fi insuficiente și propune crearea unor surse de finanțare separate și stabile pentru autoritățile locale, astfel încât banii să nu fie redirecționați către alte scopuri.

În document se propune, de asemenea, extinderea domeniului de aplicare a mecanismului, incluzând amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare, posibilele defecțiuni ale infrastructurii critice și amenințările transfrontaliere la adresa sănătății.

În plus, Comitetul Regiunilor solicită o legătură mai strânsă între sistemul de protecție civilă și măsurile de adaptare la schimbările climatice. Printre propuneri se numără evaluarea obligatorie a vulnerabilității sociale a populației, pentru ca ajutorul să ajungă mai rapid la grupurile cele mai vulnerabile.

O atenție specială se propune a fi acordată regiunilor cu condiții speciale — teritoriilor de frontieră, insulelor, zonelor îndepărtate, precum și regiunilor afectate de război. Potrivit CR, obiectivele europene generale în domeniul rezilienței la dezastre trebuie să țină cont de diferențele reale dintre teritorii.

Mecanismul European de Protecție Civilă reunește țările UE și încă zece state partenere. Prin acesta, țările pot solicita rapid ajutor internațional în caz de situații de urgență majore. Numai în 2025, mecanismul a fost activat de 64 de ori — în legătură cu războiul din Ucraina și din Orientul Mijlociu, incendiile de pădure din mai multe țări europene și uraganul din regiunea Caraibelor. De la înființarea sa în 2001, a fost activat de peste 830 de ori.

Comitetul Regiunilor este un organism consultativ al Uniunii Europene, care reprezintă interesele autorităților locale și regionale în dezbaterile privind legislația europeană.