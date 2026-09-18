UE va transfera Ucrainei 3,3 miliarde de euro pentru rachete și drone.

Acest lucru a fost anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei.

Ursula von der Leyen a anunțat că „a doua zi”, pe 18 septembrie, Ucrainei urmează să-i fie virate „următoarele 3,3 miliarde de euro pentru achiziționarea de rachete și drone”, scrie eurointegration.com.ua.

Ea a reamintit că săptămâna trecută a fost aprobată finanțarea sistemelor Patriot din fondurile împrumutului pentru sprijinirea Ucrainei.

„Dar este clar că este nevoie de mai mult. De aceea, am anunțat că suntem pregătiți să folosim fondurile rămase în cadrul programului SAFE pentru lansarea unui nou program privind proiectele comune de apărare ale Ucrainei și UE”, a menționat ea, precizând că este vorba, în special, despre sistemul antibalistic „Freya”.

„Am discutat reformele necesare din partea Consiliului pentru deblocarea finanțării suplimentare și continuarea parcursului Ucrainei spre UE”, a adăugat președinta Comisiei Europene.

Nici șefa Comisiei Europene, nici Volodimir Zelenski nu au menționat în declarațiile lor următorii pași în negocierile privind aderarea Ucrainei.