UE va introduce restricții de vârstă pentru copii pe rețelele sociale.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat raportul comisiei de experți a UE, care recomandă introducerea unor restricții de vârstă pentru rețelele sociale destinate minorilor.

Un astfel de proiect de lege va fi gata până în septembrie 2026.

Uniunea Europeană va introduce restricții de vârstă pentru utilizatorii minori ai rețelelor sociale. Despre aceasta a declarat președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen. Ea a prezentat la Bruxelles un raport al unui grup de experți al Uniunii Europene, care a lucrat timp de un an la un pachet de măsuri pentru combaterea influenței negative a rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților, scrie dw.com.

În raport, experții au susținut interzicerea utilizării rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani fără supravegherea părinților. De asemenea, au sprijinit restricții pentru adolescenții mai mari în cazul în care serviciile online nu pot să îi protejeze de formarea dependențelor și să îi limiteze de la scenele de violență și limbajul instigator la ură.

„Este absolut evident că avem nevoie de restricții de vârstă adecvate pentru rețelele sociale. Nu este vorba dacă copiii pot folosi rețelele sociale. Este vorba despre când și în ce condiții rețelele sociale pot avea acces la copiii noștri", a declarat von der Leyen. Potrivit acesteia, până în septembrie CE va anunța modul în care recomandările grupului de experți pot fi reflectate în legislația UE.

Controlul asupra rețelelor sociale - în competența Comisiei Europene

Declarația Ursulei von der Leyen este un nou pas în eforturile îndelungate ale CE de a reduce riscurile pentru sănătatea mentală și fizică asociate utilizării rețelelor sociale de către minori. Șefa CE a făcut din această problemă una dintre prioritățile sale în funcția de conducere a executivului UE.

De asemenea, Danemarca, Spania, Grecia și Franța susțin introducerea unor restricții de vârstă la nivel european. Unele țări europene au introdus deja astfel de interdicții la nivel național.

În Germania, ministrul federal pentru Afaceri Familiale, Karin Prien, a promis să prezinte un proiect de lege propriu până la sfârșitul anului 2027. Anterior, grupul de experți al guvernului german a susținut interzicerea completă a accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani și restricții pentru anumite servicii în funcție de nivelurile riscurilor potențiale.

Fiecare stat membru UE poate stabili propriile interdicții și restricții, însă controlul respectării acestor cerințe intră în competența CE. Aceasta supraveghează cele mai mari rețele sociale, precum Instagram, TikTok și Snapchat, și poate obliga aceste platforme să aducă modificări serviciilor lor și să aplice amenzi pentru încălcări.

Rețelele sociale limitează deja accesul utilizatorilor europeni sub 13 ani, deoarece, conform regulilor UE privind protecția datelor cu caracter personal, aceștia nu pot să își dea consimțământul pentru prelucrarea datelor.