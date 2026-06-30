UE va începe implementarea acordului tarifar cu SUA de la 1 iulie

Uniunea Europeană începe de mâine implementarea acordului comercial cu Statele Unite ale Americii. Despre aceasta a anunțat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene (CE), Olof Gill, în cadrul unei conferințe de presă.

UE va începe implementarea acordului tarifar cu SUA de la 1 iulie.