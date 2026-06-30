30 Iunie 2026, 18:03
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UE va începe implementarea acordului tarifar cu SUA de la 1 iulie
Uniunea Europeană începe de mâine implementarea acordului comercial cu Statele Unite ale Americii. Despre aceasta a anunțat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene (CE), Olof Gill, în cadrul unei conferințe de presă.
Potrivit acestuia, fuziunea s-a încheiat înainte de termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump, 4 iulie.
„Spus și făcut”, a declarat Gill (citat de AFP). „Uniunea Europeană își respectă întotdeauna angajamentele în cadrul acordurilor comerciale”.
Reprezentantul Comisiei Europene a adăugat că Uniunea Europeană „așteaptă cu interes continuarea colaborării cu SUA” pentru implementarea acordului comercial.