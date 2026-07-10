UE va folosi sateliții săi pentru a ajuta Spania în lupta împotriva incendiilor forestiere.

Comisia Europeană a activat serviciul de monitorizare spațială Copernicus pentru a sprijini Spania în lupta cu un incendiu de proporții în provincia Almeria.

Despre aceasta a declarat comisarul european pentru gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, transmite eurointegration.com.ua.

Lahbib a anunțat pe rețelele sale sociale că serviciul european Copernicus, cu resursele sale satelitare, va ajuta Spania să monitorizeze răspândirea unui incendiu forestier de proporții în provincia Almeria.

„Am mobilizat serviciul de cartografiere Copernicus pentru a furniza imagini satelitare care vor ajuta autoritățile locale să urmărească amploarea incendiului și să evalueze pagubele cauzate”, a declarat ea.

Comisarul european a adăugat că Comisia Europeană este pregătită să ofere sprijin suplimentar, dacă va fi necesar.

Anterior, președinții Comisiei Europene și Consiliului European și-au exprimat condoleanțele față de Spania în legătură cu consecințele tragice ale incendiului.

Conform ultimelor date, în zona Los Gallardos din Andaluzia, cel puțin 12 persoane au murit în urma incendiului forestier, iar soarta altor 23 rămâne necunoscută.

În regiune a fost decretat doliu de trei zile și au fost anulate transmisiunile publice ale meciului dintre Spania și Belgia.

Anterior, UE, prin Mecanismul de Protecție Civilă, a trimis avioane de stingere a incendiilor pentru a sprijini pompierii din Portugalia și Franța.