UE va anunța transformarea Europei în primul electro-continent din lume.

Uniunea Europeană intenționează să devină primul continent electric din lume și va propune un obiectiv de electrificare pentru următorul deceniu.

Ținta va fi exprimată ca procent din consumul de energie până în 2040. Comisia Europeană intenționează să o includă în lege în cadrul strategiei energetice pentru perioada post-2030, în trimestrul al patrulea al acestui an, transmite rtvi.com, citând bloomberg.com.

„Datorită acțiunilor decisive la toate nivelurile, Europa poate deveni primul electro-continent din lume”, se menționează în documentul Comisiei.

Accelerarea electrificării, potrivit calculelor UE, va permite înlocuirea a două treimi din cererea de gaze și reducerea la jumătate a consumului de petrol, reducând cheltuielile pentru importul de combustibili fosili cu 200 de miliarde de euro până la sfârșitul următorului deceniu. Aceasta va contribui, de asemenea, la scăderea prețurilor ridicate la energie, care afectează competitivitatea Europei în comparație cu SUA și China.

UE se așteaptă ca energia electrică europeană să ajute la atingerea obiectivului climatic de reducere a emisiilor cu 90% până în 2040 și să consolideze securitatea energetică a blocului. Reducerea dependenței de importurile de energie a devenit o problemă cheie după ce reducerea livrărilor de gaze rusești, după începutul ostilităților din Ucraina, și criza din Orientul Mijlociu au dus la o creștere record a prețurilor.

Potrivit estimărilor UE, 70% din energia electrică din bloc este deja produsă din surse locale ecologice. Totuși, nivelul electrificării regiunii (ponderea energiei electrice în consumul final) rămâne la 23%, în timp ce în China, Coreea și Japonia depășește 30%.

Planul prevede măsuri pentru sectoarele cele mai dependente de combustibili fosili. În industrie, UE intenționează să folosească fonduri din piața de carbon pentru a stimula electrificarea. În transporturi — să asigure acces la infrastructura de încărcare, să electrifice camioanele și să transforme porturile în centre de energie curată. Pentru a stimula electrificarea în clădiri, care consumă jumătate din gaz, Comisia va analiza măsuri pentru mobilizarea cererii de pompe de căldură.

UE trebuie să depășească o serie de obstacole: costurile inițiale ridicate ale tranziției de la combustibili fosili la electricitate, modernizarea rețelelor electrice și extinderea capacităților de generare. În plus, va fi necesară modificarea regulilor de impozitare a energiei și renunțarea treptată la subvențiile pentru combustibili fosili după 2030.

„Valorificarea potențialului electrificării va susține o bază europeană puternică pentru producția de tehnologii ecologice și lanțurile de valoare aferente turbinelor eoliene, vehiculelor electrice și pompelor de căldură, precum și va crește semnificativ numărul locurilor de muncă calificate”, au declarat oficialii UE.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze, invocând politica de a nu publica proiectele de documente înainte de publicarea oficială.