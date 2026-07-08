UE rămâne fermă în privința noului sistem de intrare, în ciuda haosului din aeroporturi din timpul verii.

UE a respins apelul industriei aviatice de a suspenda implementarea noilor controale biometrice la frontieră, după ce acest sistem a provocat haos în aeroporturi și la punctele de trecere terestră.

Despre aceasta raportează Euractiv, preluat de „Europa Liberă”.

Sistemul de intrare-ieșire (EES), care a intrat în vigoare în aprilie, solicită cetățenilor țărilor din afara UE să predea amprentele digitale și să treacă prin scanarea feței la sosirea în zona Schengen.

Totuși, defecțiunile tehnice și implementarea ineficientă a sistemului au dus la formarea unor cozi lungi la punctele de control pașapoarte ale UE, precum și la numeroase întârzieri ale zborurilor.

Acest lucru a determinat companiile aeriene europene și aeroporturile să ceară insistent Comisiei Europene să „suspendă complet” funcționarea EES până în septembrie și să asigure „flexibilitate operațională permanentă”, astfel încât capitalele țărilor UE să poată amâna temporar implementarea acestui sistem.

Totuși, un înalt oficial european a declarat marți că o suspendare completă nu este nici necesară, nici oportună.

„Sistemul nu va funcționa dacă se introduce o suspendare completă la unul dintre celelalte puncte de intrare sau ieșire”, deoarece autoritățile de frontieră „trebuie să verifice constant” datele despre intrarea și ieșirea persoanelor din bloc, a subliniat el.

El a adăugat că sistemul actual permite deja statelor membre să suspende temporar înregistrarea biometrică pe perioade reînnoibile de șase ore până în septembrie. Potrivit acestuia, chiar și în perioada de vară, acest lucru oferă o flexibilitate suficientă, de care statele membre deja beneficiază.

Aceste observații sunt puțin probabil să mulțumească sectorul european al aviației și transporturilor.

„Sistemul nu este perfect, dar continuăm să observăm îmbunătățiri la toate nivelurile”, a declarat un reprezentant al UE.

El a adăugat că Bruxelles-ul va continua să „colaboreze foarte, foarte strâns cu industria”.

„Este foarte important să obținem și sprijinul industriei pentru a continua să îmbunătățim sistemul în ansamblu”, a remarcat oficialul, adăugând că niciun stat membru nu a cerut modificări ale sistemului actual.