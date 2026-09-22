UE prelungește sancțiunile împotriva Rusiei, dar, la solicitarea Franței, îl exclude pe Alisher Usmanov.

Uniunea Europeană a acceptat să-l excludă pe oligarhul Alisher Usmanov de pe lista de sancțiuni, după negocieri în cadrul cărora Franța a condiționat excluderea sa de eliberarea deținuților din Azerbaidjan.

Acest lucru a stârnit îngrijorare la Bruxelles.

Al doilea oligarh rus, Mihail Fridman, a fost de asemenea eliminat de pe listă, după ce Slovacia a impus un veto prelungirii măsurilor restrictive împotriva sa, transmite euronews.com.

Luxemburgul a insistat că, dacă Usmanov este exclus, atunci trebuie exclus și Fridman. Fridman a intentat Luxemburgului un proces de 16 miliarde de dolari din cauza activelor înghețate.

Ambasadorii au aprobat compromisul marți, după două săptămâni de negocieri prelungite, care aproape au dus la prăbușirea întregului sistem de sancțiuni al UE.

Letonia a încetinit procesul luni, avertizând că acum nu este momentul pentru a reduce presiunea asupra Moscovei. Țara baltică a cedat în a doua jumătate a zilei de marți și a ales tactica abținerii constructive, ceea ce a permis asigurarea unanimității necesare.

Pentru a compensa efectul dureros al excluderii a doi oameni de afaceri cunoscuți, UE va prelungi imediat sancțiunile individuale împotriva Rusiei pentru o perioadă fără precedent de 36 de luni.

Anterior, aceste măsuri erau prelungite la fiecare șase luni, oferind statelor membre oportunități regulate de a obține concesii.

Pe lista de sancțiuni sunt incluse în prezent peste 2 600 de persoane fizice, organizații și entități, acuzate că susțin războiul Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv președintele Vladimir Putin.

Deși compromisul menține sancțiunile pentru o perioadă semnificativ mai lungă și le protejează de veto-uri neașteptate în viitor, excluderea a două figuri ruse proeminente a provocat furie la Kiev, care s-a opus deschis acestei măsuri.

În etapa finală a negocierilor, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a cerut public Uniunii să-i mențină pe Usmanov și Fridman pe lista neagră.

În discursul său, el a mulțumit Letoniei pentru rezistență.

„Lumea are nevoie nu de o anulare politică a sancțiunilor, ci de prelungirea la timp și necondiționată a restricțiilor individuale până când Moscova va începe negocieri serioase de pace și va întreprinde pași concreți pentru a pune capăt războiului său împotriva Ucrainei – a declarat Zelenski. – Aceasta este cea mai scurtă cale spre pacea la care aspirăm cu toții. Fiecare familie ucraineană contează pe unitatea și solidaritatea UE".

Totuși, aceste apeluri nu au reușit să schimbe situația. Treptat, statele membre au ajuns la concluzia că Franța a investit prea mult capital politic în inițiativa privind Usmanov și nu va renunța la cererile sale, în pofida scandalului.

„Nimeni nu este mulțumit de acest lucru – a spus unul dintre diplomați. – Dar opinia generală din sală era următoarea: este mai bine să păstrăm restul pozițiilor de pe lista de sancțiuni și să încercăm să ne asigurăm că nu va trebui să facem din nou acest circ prea curând".

Acordul uzbec-francez

UE a impus sancțiuni împotriva lui Usmanov în primele zile ale invaziei rusești pe scară largă în Ucraina, invocând "legăturile sale strânse" cu președintele Vladimir Putin și interesele sale în "sectoare-cheie" ale economiei ruse, care aduc statului venituri "semnificative".

Omul de afaceri în vârstă de 73 de ani, a cărui avere este estimată la 16,6 miliarde de dolari, respinge acuzațiile și contestă sancțiunile, care presupun interdicția de intrare și înghețarea activelor.

Uzbekistanul, alături de alte state turcice, a făcut lobby timp de doi ani pe lângă instituțiile UE și o serie de state membre, pentru a obține excluderea lui Usmanov de pe listă.

Potrivit Euronews, autoritățile din Uzbekistan și Franța au ajuns la o înțelegere informală, potrivit căreia Azerbaidjanul va elibera din închisoare doi cetățeni francezi în schimbul ridicării sancțiunilor împotriva lui Usmanov.

Se presupune că președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, va semna, în cadrul acordului, un decret de grațiere.

Franța nu confirmă existența unei asemenea înțelegeri. Oficialii francezi invocă doar chestiuni de "securitate națională" și refuză să dezvăluie detalii, ceea ce sporește incertitudinea în jurul negocierilor.

Din septembrie 2024, Parisul avertizează cu privire la călătoriile în Azerbaidjan din cauza "riscului de arestare, detenție arbitrară și proces inechitabil".

"În caz de arestare sau detenție, respectarea drepturilor fundamentale nu este garantată", se menționează în avertismentul actual al Ministerului francez de Externe pentru călători.

Anul trecut, o instanță azeră l-a condamnat pe Anas Derraz, un manager francez de top din domeniul alimentării cu apă, la 12 ani de închisoare pentru primirea unei mite în 2018 de la un om de afaceri azer-rus, în legătură cu încercările de eliberare a unui iaht sechestrat.

La începutul acestui an, cetățeanul francez Martin Ryan a fost condamnat în Azerbaidjan la 10 ani de închisoare, fiind acuzat de spionarea militarilor și colectarea de informații secrete pentru guvernul francez. Ryan și Parisul contestă ferm aceste acuzații.

După pronunțarea sentinței împotriva lui Ryan, Franța și-a actualizat în aprilie recomandările de călătorie.