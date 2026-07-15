UE nu a aprobat din nou cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Uniunea Europeană nu a reușit din nou să aprobe cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar a decis să mențină plafonul actual al prețurilor la petrolul rusesc până pe 23 iulie.

Aceasta pentru a continua negocierile privind următorul pachet de restricții.

Așa au decis reprezentanții permanenți ai țărilor UE în cadrul ședinței Comitetului Reprezentanților Permanenți, miercuri, 15 iulie, transmite dw.com.

Potrivit unui diplomat UE care a dorit să-și păstreze anonimatul, statele membre au convenit să mențină plafonul actual al prețului încă o săptămână, pentru a câștiga timp în vederea discutării divergențelor rămase privind noul pachet de sancțiuni, inclusiv consecințele economice și tehnice ale unor măsuri propuse. Diplomatul nu a precizat despre ce măsuri este vorba.

Revizuirea plafonului prețului la petrol trebuia să aibă loc pe 15 iulie

Negocierile capătă o urgență suplimentară din cauza mecanismului plafonului de preț pentru petrolul rusesc. Acum un an, Uniunea Europeană l-a făcut flexibil: prețul maxim este revizuit automat la fiecare șase luni și stabilit la un nivel cu 15% mai mic decât prețul mediu de piață al petrolului rusesc.

Următoarea revizuire trebuia să aibă loc pe 15 iulie. Fără o nouă decizie, mecanismul actual ar fi majorat automat prețul maxim odată cu creșterea prețurilor mondiale la petrol. Acest lucru i-ar fi permis Moscovei să obțină venituri mai mari din exportul de petrol.

Decizia de a menține plafonul actual al prețului până pe 23 iulie oferă țărilor UE o săptămână suplimentară pentru a găsi un compromis privind întregul pachet de sancțiuni numărul 21.

Țările UE caută un compromis

Pe 13 iulie, miniștrii de externe ai țărilor UE reuniți la Bruxelles nu au reușit să aprobe pachetul de sancțiuni numărul 21 împotriva Rusiei. După cum a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, principalul obstacol nu sunt detaliile tehnice, ci disponibilitatea statelor membre de a lua decizii care implică costuri economice și politice pe termen scurt pentru ele însele.

Anterior, ministrul german de externe Johann Wadephul a afirmat că acordul privind mecanismul plafonului de preț este aproape atins, în timp ce celelalte elemente ale pachetului de sancțiuni numărul 21 necesită încă acord.