UE introduce o taxă vamală pentru coletele cu valoarea de până la 150 de euro.

Începând cu 1 iulie a acestui an, în Uniunea Europeană va intra în vigoare o taxă vamală temporară de 3 euro pentru coletele comerciale ieftine provenite din țări din afara UE.

Măsura va afecta în primul rând coletele din China. Reprezentanții Comisiei Europene au explicat că scopul este de a proteja producătorii europeni de „concurența neloială” și de a apăra cetățenii de „produse periculoase”, transmite theguardian.com.

Conform deciziei Comisiei Europene, noua taxă vamală se aplică coletelor comerciale cu o valoare de până la 150 de euro. Mai mult, se vor percepe 3 euro nu pentru întreg coletul, ci pentru fiecare categorie de produse din acesta. Dacă în colet se află o haină, o carte și o cană, adică produse din categorii diferite, destinatarul va trebui să plătească suplimentar 9 euro.

Comisia Europeană speră că noua taxă va determina europenii să se gândească de două ori înainte de a cumpăra produse ieftine. În prezent, măsura este introdusă temporar — va fi valabilă până la 1 iulie 2028. Până atunci, UE intenționează să lanseze un hub vamal unic de date. Se preconizează că acesta va permite calcularea taxelor pentru toate coletele pe baza unor rate procentuale, distincte pentru fiecare tip de produs. Pentru coletele cu valoare peste 150 de euro continuă să se aplice regulile standard de import. Valoarea taxei se calculează în funcție de prețul produsului și al livrării, TVA-ul și transportul.

Decizia privind necesitatea unei taxe suplimentare a fost luată de Comisia Europeană în decembrie 2025. Comisia a menționat că numărul coletelor ieftine care ajung în UE a crescut de patru ori în patru ani și în 2025 a atins 5,9 miliarde. Aproximativ 90% dintre aceste expedieri provin din China, în special din magazine online, inclusiv Shein și Temu.