UE intenționează să introducă restricții de vârstă pentru rețelele sociale și chatboții cu IA.

UE va propune în curând introducerea unei interdicții privind utilizarea rețelelor sociale, a platformelor de partajare video, a chatboților cu inteligență artificială și a jocurilor online de persoanele cu vârsta sub 15 ani.

După cum scrie agenția Reuters, propunerea UE face parte din proiectul de lege al UE privind protecția drepturilor copiilor, pe care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șefa departamentului tehnologic al UE, Henna Virkkunen, îl vor prezenta joi, 17 septembrie, scrie rbc.ua.

"Abordarea Uniunii trebuie să le permită minorilor să beneficieze de potențialul enorm al serviciilor digitale, protejându-i în același timp de abuzuri și exploatare. Este necesar să se limiteze accesul companiilor tehnologice la copiii noștri, și nu invers", se menționează în document.

Propunerea Comisiei Europene, care va viza și platformele de jocuri video, prevede acces gradual la diferite servicii în funcție de vârstă. Totodată, obligațiile impuse companiilor vor depinde de tipul serviciului și de vârsta copiilor.

Ce se știe despre detaliile propunerii

Potrivit documentului, companiile vor trebui să plătească o taxă de supraveghere pentru finanțarea activității autorităților de reglementare privind controlul respectării regulilor și supravegherea.

Materialele precizează că copiii cu vârsta de 15 ani își vor putea crea singuri conturi, în timp ce copiii cu vârsta între 13 și 14 ani vor putea cere părinților să le deschidă conturi de nivel inițial pe rețelele sociale și platformele de partajare video. Acest lucru se va face sub control parental, cu un cerc limitat de contacte și restricții stricte de timp.

Pentru copiii cu vârsta între 3 și 12 ani, conturile vor fi controlate integral de părinți și vor fi destinate doar serviciilor adaptate copiilor și conforme cu standarde stricte de siguranță. În plus, copiii cu vârsta sub 3 ani nu vor avea acces la aceste servicii.

În plus, proiectul de document stabilește cerințe pentru companii, inclusiv necesitatea de a evita designul care creează dependență și fluxurile de informații nocive.

De asemenea, acestea vor trebui să ofere instrumente care le permit copiilor să raporteze ușor conținutul nociv, precum și instrumente eficiente de control parental.

"Rețelele sociale și platformele de partajare video vor fi obligate să verifice vârsta copiilor atunci când utilizatorul creează un cont nou, iar platformele de jocuri online vor trebui să verifice vârsta copiilor înainte de descărcarea jocurilor", se menționează în material.

Reuters notează că acesta este cel mai amplu plan de protejare a copiilor împotriva pericolelor de pe internet. Însă, în același timp, în următoarele luni Comisia Europeană va trebui să definitiveze proiectul împreună cu țările UE și Parlamentul European, înainte ca documentul să poată deveni lege.