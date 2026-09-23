UE cere Ucrainei să consolideze statul de drept pentru a primi ajutor suplimentar.

UE a comunicat părții ucrainene că, pentru alocarea unor noi fonduri, trebuie să vadă progrese în adoptarea legilor menite să combată economia subterană, să majoreze impozitele și să apropie legislația de normele de drept ale UE.

Despre acest lucru relatează Bloomberg, citând o sursă familiarizată cu desfășurarea negocierilor care au avut loc în marja Adunării Generale a ONU. Potrivit acesteia, a avut loc o întâlnire tensionată între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie unian.net.

Partea ucraineană și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă escaladare din partea Rusiei în perioada de iarnă, pe fondul deficitului de mijloace de apărare antiaeriană ale Ucrainei, a declarat sursa. De asemenea, decizia UE de a ridica sancțiunile împotriva a doi oligarhi ruși a provocat indignare.

Ucraina le-a solicitat aliaților să ajute la acoperirea unui deficit bugetar neprevăzut de circa 26 de miliarde de euro și a îndemnat UE să accelereze acordarea unui credit de 90 de miliarde de euro. Aceste fonduri erau destinate asigurării necesităților Ucrainei până la sfârșitul anului 2027.

Publicația a menționat că echipele părților se vor reuni din nou peste 7–10 zile pentru a continua negocierile pe această temă.

UE a propus, de asemenea, părții ucrainene să implice și alți parteneri în finanțarea suplimentară, inclusiv Canada, Norvegia și Japonia.

Ajutorul financiar al UE pentru Ucraina

UE rămâne una dintre sursele-cheie de sprijin financiar pentru Ucraina. În aprilie 2026, Uniunea Europeană a aprobat definitiv un credit de 90 de miliarde de euro pentru anii 2026–2027: circa 30 de miliarde de euro sunt destinate sprijinului bugetar direct, iar alte 60 de miliarde – necesităților de apărare.

În cadrul programului Ukraine Facility, Ucraina a primit în iunie cea de-a șaptea tranșă, în valoare de 2,8 miliarde de euro. Luând în considerare plățile anterioare, volumul total al finanțării prin acest mecanism a depășit 29,4 miliarde de euro.

În septembrie, UE continuă, de asemenea, să caute resurse suplimentare pentru acoperirea viitorului deficit bugetar al Ucrainei. În UE se estimează că necesarul Ucrainei de finanțare suplimentară în 2027 ar putea constitui cel puțin 32 de miliarde de dolari.