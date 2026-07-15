UE cere scutirea bunurilor în valoare de 150 de miliarde de euro de la tarifele americane de 15%.

Comisia Europeană a transmis SUA o listă de produse din UE pe care dorește să le excludă de la tarifele de 15%, introduse în cadrul acordului comercial semnat de Bruxelles și Washington în 2025.

În lista consultată de Euronews se regăsesc sute de denumiri, inclusiv brânza Roquefort, uleiul de măsline, vinurile, alcoolul tare și berea, produsele din paste, echipamentele medicale, aparatura electrică și mașinile, transmite euronews.com.

Reprezentantul UE pentru afaceri comerciale, Matthias Jürgensen, a informat deputații Parlamentului European că lista acoperă exporturile UE în valoare de aproximativ 150 de miliarde de euro.

Potrivit acestuia, aceste produse au fie o „importanță economică semnificativă” pentru UE, fie sunt „prezentate limitat” pe piața internă a SUA.

În iulie 2025, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele SUA Donald Trump, în Turnberry, Scoția, după săptămâni de dispute comerciale, au ajuns la un acord conform căruia europenii au acceptat tarife americane de 15% pentru exporturile din UE, în timp ce și-au anulat propriile tarife pentru bunurile industriale din SUA.

Despre începerea negocierilor privind excepțiile de la aceste tarife s-a anunțat și într-o declarație comună a Bruxelles-ului și Washingtonului, publicată în august 2025, însă SUA au refuzat să se așeze la masa negocierilor până când UE nu va reduce propriile tarife pentru bunurile americane.

După ce în mai deputații UE au aprobat acordul, iar Bruxelles-ul a eliminat propriile tarife la 1 iulie, Comisia Europeană speră să obțină excepții de la tarifele americane de 15%.

În declarația comună se menționa că SUA și UE „vor examina posibilitatea” aplicării tarifelor valabile înainte de 2025 pentru bunurile „importante pentru economiile și lanțurile lor de producție”. În medie, aceste tarife erau de aproximativ 3,3%.

Din 2025, țările UE desfășoară un lobby activ la Comisia Europeană, care negociază în numele lor în domeniul comercial, încercând să obțină excepții pentru produsele lor cheie livrate în SUA.

În mod deosebit, Franța, Italia și Spania insistă pentru tarife mai favorabile la vin.

UE speră, de asemenea, să înceapă discuțiile privind oțelul și aluminiul, care încă sunt supuse tarifelor americane de 50%. Potrivit lui Jürgensen, negocierile privind aceste produse vor fi „dificile”.

„SUA au făcut absolut clar că, din motive de securitate națională, acesta este un domeniu în care doresc să păstreze și să protejeze propria producție”, a spus el deputaților UE.

De asemenea, a remarcat că, în ciuda acordurilor de la Turnberry, relațiile comerciale dintre UE și SUA vor rămâne „expuse unui risc ridicat de fluctuații bruște”, indicând amenințările publice ale lui Trump la adresa țărilor UE care introduc taxe digitale pentru giganții tehnologici americani.