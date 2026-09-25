UE cere Marii Britanii să majoreze taxele vamale pentru automobilele chinezești.

Uniunea Europeană cere Marii Britanii să majoreze taxele vamale pentru automobilele chinezești și să își coordoneze în mai mare măsură politica comercială cu cea europeană.

Despre acest lucru a scris Financial Times (FT), citând surse. Potrivit acestora, astfel Uniunea Europeană a reacționat la declarația prim-ministrului Marii Britanii, Andy Burnham, potrivit căreia țara va urmări să fie recunoscută drept „partener de încredere” al UE și să obțină acces egal al produselor sale pe piața europeană.

Declarația domnului Burnham este legată, printre altele, de planurile UE de a introduce o categorie de produse fabricate în Europa („Made in Europe”). Pentru multe astfel de produse vor fi aplicate restricții privind componentele chinezești. Companiile britanice se tem că noile reguli ar putea limita accesul egal al produselor lor pe piața europeană.

„Uniunea vamală ar fi cea mai bună soluție pentru toate problemele legate de "Made in Europe". Există, de asemenea, chestiunea diferenței de taxe vamale, pe fondul temerilor că chinezii ar putea eluda taxele noastre vamale, direcționând mărfurile prin Marea Britanie”, — citează FT un document ajuns în posesia sa, elaborat în UE.

La începutul acestei săptămâni, fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair, a declarat că țara trebuie să lucreze pentru revenirea în Uniunea Europeană în decurs de zece ani. Andy Burnham a mai spus că nu exclude posibilitatea revenirii țării în UE.