theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
25 Septembrie 2026, 14:08
2 368
Copiază linkul
Link copiat

UE cere Marii Britanii să majoreze taxele vamale pentru automobilele chinezești

Uniunea Europeană cere Marii Britanii să majoreze taxele vamale pentru automobilele chinezești și să își coordoneze în mai mare măsură politica comercială cu cea europeană.

UE cere Marii Britanii să majoreze taxele vamale pentru automobilele chinezești.
UE cere Marii Britanii să majoreze taxele vamale pentru automobilele chinezești.

Despre acest lucru a scris Financial Times (FT), citând surse. Potrivit acestora, astfel Uniunea Europeană a reacționat la declarația prim-ministrului Marii Britanii, Andy Burnham, potrivit căreia țara va urmări să fie recunoscută drept „partener de încredere” al UE și să obțină acces egal al produselor sale pe piața europeană.

Declarația domnului Burnham este legată, printre altele, de planurile UE de a introduce o categorie de produse fabricate în Europa („Made in Europe”). Pentru multe astfel de produse vor fi aplicate restricții privind componentele chinezești. Companiile britanice se tem că noile reguli ar putea limita accesul egal al produselor lor pe piața europeană.

„Uniunea vamală ar fi cea mai bună soluție pentru toate problemele legate de "Made in Europe". Există, de asemenea, chestiunea diferenței de taxe vamale, pe fondul temerilor că chinezii ar putea eluda taxele noastre vamale, direcționând mărfurile prin Marea Britanie”, — citează FT un document ajuns în posesia sa, elaborat în UE.

La începutul acestei săptămâni, fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair, a declarat că țara trebuie să lucreze pentru revenirea în Uniunea Europeană în decurs de zece ani. Andy Burnham a mai spus că nu exclude posibilitatea revenirii țării în UE.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici