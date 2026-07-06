UE a trimis aeronave speciale în sprijinul Franței și Portugaliei în lupta cu incendiile forestiere.

Uniunea Europeană a trimis avioane specializate pentru stingerea incendiilor în sprijinul pompierilor din Franța și Portugalia, unde numeroase incendii forestiere continuă să facă ravagii după valul de caniculă extremă.

Uniunea Europeană a trimis avioane specializate pentru stingerea incendiilor pentru a ajuta Franța și Portugalia, după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, ambele țări au activat Mecanismul de Protecție Civilă al UE din cauza incendiilor continue, care au devastat deja mii de hectare de teren, transmite eurointegration.com.ua.

Patru avioane speciale au fost trimise în Franța, din Suedia și Cipru, acestea urmând să ajungă în zona de intervenție luni.

În Portugalia, care a făcut solicitarea încă de vineri, au fost trimise aproape imediat peste o sută de pompieri și 45 de echipamente din Spania, iar trei avioane speciale au sosit din Italia și Spania.

În total, în acest an a fost pregătit preventiv un număr record de pompieri pentru a răspunde eficient incendiilor forestiere în zonele cu cel mai mare risc. 777 de pompieri din 14 țări UE sunt deja dislocați sau urmează să fie dislocați în astfel de regiuni din Grecia, Cipru, Italia, Franța, Spania și Portugalia.

De asemenea, este pregătită o flotă de 22 de avioane speciale și cinci elicoptere.