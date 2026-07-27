Importul blănurilor luxoase de zibelină rusești ar putea fi reluat după ce țările membre ale UE au ridicat interdicția impusă doar în aprilie.

Despre acest lucru se menționează într-o publicație Euractiv, informează „Adevărul European”.

Această modificare a fost inclusă în ultimul pachet de sancțiuni al Bruxelles-ului împotriva Moscovei, aprobat săptămâna trecută.

Comisia Europeană a justificat necesitatea acestei excepții prin faptul că Rusia domină comerțul mondial cu blănuri de nurcă, ceea ce face ca producătorii europeni să aibă puțini furnizori alternativi.

„Se pare că este foarte dificil să le obții de undeva altundeva”, a declarat un oficial înalt al UE.

Italia și Grecia, doi dintre principalii cumpărători ai blănurilor de zibelină rusești în UE, au insistat asupra introducerii acestei excepții, a declarat un diplomat european pentru portal.

Zibelina este un mamifer mic prădător care trăiește în pădurile din Asia de Nord, apreciat pentru blana sa extrem de moale și a fost dintotdeauna obiectul dorinței caselor europene de modă de lux.

Paltoanele de zibelină rusești pot fi vândute pentru zeci sau chiar sute de mii de euro.

Potrivit „Soyuzpushnina”, singura casă internațională de licitații de blănuri din Rusia, companiile grecești și italiene rămân printre principalii cumpărători internaționali, alături de cei chinezi și ruși.

De exemplu, producătorul italian de blănuri Maurizio Braschi a achiziționat la licitație cel mai scump lot de zibelină în septembrie 2022 în numele companiei Braschi, iar apoi – în mai 2023 pentru un client privat din Moscova, conform documentelor publice ale „Soyuzpushnina”.

În același timp, importul de articole de îmbrăcăminte din blană gata fabricate în UE și exportul acestora către Rusia rămân interzise conform sancțiunilor introduse în 2022, alături de alte produse de lux, cum ar fi diamantele și icrele.

În 2022, producătorii de articole din blană din Grecia s-au opus ferm acestor măsuri, avertizând că acestea vor fi o sentință de moarte pentru industrie.

Excepția reintrodusă săptămâna trecută restabilește accesul la blănurile brute de zibelină rusești, deși exportul de articole din blană gata fabricate către Rusia rămâne interzis.

Schimbarea poziției față de blănurile rusești are loc pe fondul deciziei Bruxelles-ului privind viitorul propriei industrii europene de creștere a animalelor pentru blană.

Este în joc o posibilă interdicție la nivel european privind creșterea animalelor pentru blană, ca urmare a unei inițiative cetățenești de succes care solicită încetarea acestei practici în întreaga UE, precum și interzicerea importului și vânzării produselor din blană.

Doar câteva țări din UE, în special Spania, Grecia, Ungaria, Finlanda și Polonia, mai au ferme de blănuri, deși Polonia a adoptat deja legislația pentru eliminarea treptată a acestei industrii în următorii ani.

Cu toate acestea, Comisia Europeană a amânat în repetate rânduri decizia, care inițial era așteptată în martie. Proiectul propunerii indica faptul că organul executiv al UE înclină spre înăsprirea normelor privind bunăstarea animalelor, în loc să introducă o interdicție privind producția și importul.

Reamintim că pe 23 iulie Consiliul UE a aprobat în mod definitiv un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care, după cum se menționează, „lovește puternic sectorul energetic rus, serviciile financiare și criptomonedele”.

Aceasta a avut loc după ce mai multe țări au blocat adoptarea sa din diverse motive, ultima fiind Grecia.