UE a introdus noi cerințe pentru sticlele din plastic.

Unele sticle pot părea mai puțin transparente decât cele cu care s-au obișnuit consumatorii.

Uniunea Europeană urmărește ca o pondere tot mai mare din materialele utilizate pentru producerea noilor ambalaje să provină din plastic reciclat anterior. Anume această cerință i-ar putea determina pe consumatori să observe diferențele de pe rafturile magazinelor, relatează bb.lv

Sticla ar putea să nu mai fie perfect transparentă

Sticlele din PET (un termoplastic rezistent și ușor, utilizat pentru producerea sticlelor) cu o pondere mai mare de material reciclat nu arată întotdeauna la fel ca ambalajele fabricate predominant din plastic nou.

"În funcție de calitatea materiei prime și de procesul tehnologic aplicat, plasticul poate căpăta o nuanță ușor diferită. În cazul PET-ului reciclat sunt cunoscute, în special, fenomene precum cenușirea, îngălbenirea sau modificarea transparenței materialului. Cercetările privind reciclarea PET arată că proprietățile optice ale materialului reprezintă unul dintre parametrii pe care producătorii trebuie să îi controleze în procesul de reciclare", se menționează în publicație.

În practică, acest lucru înseamnă că unele sticle pot părea mai puțin transparente decât cele cu care s-au obișnuit clienții. Totuși, aceasta nu este o cerință a UE privind producerea sticlelor gri sau gălbui. În special, actele normative stabilesc ponderea plasticului reciclat, iar eventuala schimbare a aspectului este o consecință a tehnologiei și a proprietăților materialului utilizat.

"În conformitate cu directiva privind produsele din plastic de unică folosință, din 2025, sticlele pentru băuturi a căror componentă principală este PET trebuie să conțină cel puțin 25 % plastic reciclat. Totuși, există un detaliu important. Acest indicator este calculat ca valoare medie pentru toate sticlele PET care intră sub incidența acestor prevederi și sunt introduse pe piață pe teritoriul statului membru respectiv", explică publicația.

Aceasta nu înseamnă că fiecare sticlă în parte de pe raftul magazinului trebuie să fie alcătuită în proporție de 25% plastic reciclat. Din 2030, această țintă va crește până la 30% și va viza sticlele din plastic pentru băuturi care intră sub incidența acestei reglementări.

Înseamnă o altă culoare o calitate mai slabă a băuturii?

"Nu trebuie trasă o astfel de concluzie doar pe baza culorii ambalajului. Materialul obținut în urma reciclării și destinat contactului cu produsele alimentare este supus cerințelor de siguranță. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară evaluează tehnologiile de reciclare a PET-ului, care ulterior este utilizat pentru producerea materialelor ce intră în contact cu produsele alimentare", a dat asigurări publicația.

În evaluarea proceselor de reciclare se verifică eficiența eliminării potențialilor contaminanți din materialul obținut din ambalajele utilizate. Prin urmare, plasticul mai puțin transparent sau ușor colorat nu înseamnă, în sine, că băutura din interior este de o calitate mai slabă.