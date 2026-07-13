Țările UE nu au inclus în proiectul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei embargoul propus de Comisia Europeană privind importul în UE de pește și produse marine din Rusia.

Așa a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, precizând că peștele „are o semnificație geopolitică”, transmite bfm.ru.

„Mai întâi despre pește. Când am venit la acest post, nu știam că peștele are o asemenea semnificație geopolitică. Peștele complică multe procese geopolitice importante”, a spus Kallas la o conferință de presă după întâlnirea miniștrilor de externe ai UE, răspunzând unei solicitări a unui jurnalist de a confirma informațiile din mass-media că peștele rusesc a fost complet exclus de țările UE din cel de-al 21-lea pachet de restricții. La întâlnire acesta nu a fost din nou aprobat.

„Întotdeauna facem propuneri de sancțiuni cât mai puternice, știind că unele vor fi excluse, pentru a avea în final totuși un pachet puternic”, a mai declarat Kallas.