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bfm.ru logobfm
13 Iulie 2026, 20:58
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UE a exclus din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni restricțiile privind livrările de pește rusesc

Țările UE nu au inclus în proiectul celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei embargoul propus de Comisia Europeană privind importul în UE de pește și produse marine din Rusia.

UE a exclus din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni restricțiile privind livrările de pește rusesc.
UE a exclus din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni restricțiile privind livrările de pește rusesc.

Așa a declarat șefa diplomației UE, Kaja Kallas, precizând că peștele „are o semnificație geopolitică”, transmite  bfm.ru.

„Mai întâi despre pește. Când am venit la acest post, nu știam că peștele are o asemenea semnificație geopolitică. Peștele complică multe procese geopolitice importante”, a spus Kallas la o conferință de presă după întâlnirea miniștrilor de externe ai UE, răspunzând unei solicitări a unui jurnalist de a confirma informațiile din mass-media că peștele rusesc a fost complet exclus de țările UE din cel de-al 21-lea pachet de restricții. La întâlnire acesta nu a fost din nou aprobat.

„Întotdeauna facem propuneri de sancțiuni cât mai puternice, știind că unele vor fi excluse, pentru a avea în final totuși un pachet puternic”, a mai declarat Kallas.

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