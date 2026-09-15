UE a aprobat un ajutor de 52 de milioane de euro pentru fermierii români în urma creșterii prețurilor.

Comisia Europeană a aprobat un program românesc de ajutor de stat în valoare de 52 de milioane de euro pentru fermierii crescători de bovine.

Aceștia se confruntă cu creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte din cauza crizei din Orientul Mijlociu.

Despre aceasta relatează eurointegration.com, citând serviciul de presă al Comisiei Europene.

Programul a fost aprobat în conformitate cu Cadrul temporar pentru ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, adoptat de Comisie la 29 aprilie 2026. Acesta va fi valabil până la 31 decembrie 2026 și are scopul de a atenua consecințele creșterii prețurilor la combustibil agricol și îngrășăminte.

Ajutorul va fi acordat sub formă de granturi directe, a căror valoare nu va depăși 50 de mii de euro pentru o întreprindere.

Amintim că prețurile la carburanți cresc din cauza unei noi escaladări a situației din Orientul Mijlociu, după ce, pe 9 septembrie, SUA și Iranul au făcut schimb de lovituri asupra navelor militare. Inclusiv din cauza creșterii prețurilor la carburanți, guvernele țărilor UE pregătesc programe de ajutor pentru fermieri. Astfel, Ministerul Agriculturii din Polonia pregătește sprijin suplimentar pentru fermierii care în acest an s-au confruntat cu secetă, combustibil și îngrășăminte scumpe.

Iar guvernul francez va aloca 1 miliard de euro pentru un program complex de ajutor destinat exploatațiilor agricole afectate de căldura extremă, secetă și incendii.