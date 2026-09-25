Ucraina vrea să mute punctele de trecere pe teritoriul țărilor vecine din cauza atacurilor Rusiei

Ucraina poartă negocieri cu statele vecine privind posibilitatea transferării punctelor de trecere a frontierei pe teritoriul acestora, din cauza bombardamentelor sistematice ale Rusiei.

După cum scrie Dilo, despre acest lucru relatează RBC-Ucraina.

Inițiativa respectivă este în prezent analizată de Ministerul Reconstrucției, Infrastructurii și Transporturilor al Ucrainei.

"Lucrăm acum cu alte țări, cu vecinii noștri, pentru a avea posibilitatea, vorbim despre o alternativă, de a transfera punctele de trecere pe teritoriul altei țări", a declarat prim-viceministrul Serghei Derkaci.

Potrivit oficialului, transferul organelor de control pe teritoriul statelor vecine va permite evitarea aglomerării transportului și a civililor în zonele cu risc sporit.

Pe lângă factorul de securitate, o astfel de decizie ar trebui să optimizeze semnificativ transportul de mărfuri. Derkaci a subliniat că lansarea punctelor comune de trecere va contribui la asigurarea funcționării neîntrerupte a logisticii și va accelera considerabil circulația mărfurilor datorită parcurgerii mai rapide a procedurilor vamale.

Drept exemplu, Derkaci a menționat Polonia, unde funcționează deja câteva puncte comune de trecere, precum și Republica Moldova. Potrivit acestuia, Ucraina analizează în prezent astfel de posibilități cu fiecare țară vecină.

Amintim că Polonia a evacuat deja două puncte de trecere - "Dorohusk" și "Zosin" - din cauza atacurilor cu rachete rusești asupra Ucrainei în apropierea frontierei.

De asemenea, după atacurile rusești, Polonia desfășoară unități militare la granița cu Ucraina și consolidează infrastructura din apropierea punctelor de trecere.

Atacuri asupra punctelor de trecere

La 13 septembrie, trupele ruse au lovit locomotiva unui tren de pasageri la doi kilometri de granița cu Polonia și au atacat o stație de alimentare cu combustibil în apropierea punctului internațional de trecere "Iagodin" de la frontiera ucraineano-poloneză.

Anterior, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Polonia a prevenit un atac asupra unuia dintre punctele sale de trecere de la granița cu Ucraina și se așteaptă la noi lovituri ale Rusiei asupra infrastructurii de frontieră.

Avertismentul lui Tusk a venit pe fundalul schimbării caracterului atacurilor rusești asupra Ucrainei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a lovit în repetate rânduri puncte rutiere de trecere care leagă Ucraina de Republica Moldova și România.

Una dintre ultimele ținte a fost punctul internațional de trecere "Starokozacie - Tudora" la frontiera ucraineano-moldovenească. În noaptea de 9 septembrie, dronele de atac rusești au avariat infrastructura punctului de trecere și teritoriul din apropiere.

La 1 septembrie, în urma unui nou atac rusesc asupra regiunii Odesa, a fost avariată infrastructura punctului internațional de trecere "Orlivka - Isaccea", situat la granița cu România.