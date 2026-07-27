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unian.net logounian
27 Iulie 2026, 07:18
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Ucraina și SUA pregătesc o nouă propunere de pace pentru Rusia

Ucraina și SUA au discutat o propunere de încetare a atacurilor aeriene, care urmează să fie prezentată Rusiei în cadrul unei noi încercări de a relua negocierile de pace.

Ucraina și SUA pregătesc o nouă propunere de pace pentru Rusia.
Ucraina și SUA pregătesc o nouă propunere de pace pentru Rusia.

Despre aceasta informează Reuters, citând un oficial ucrainean anonim, scrie unian.net

Potrivit interlocutorului agenției, Ucraina a adresat anterior lui Vladimir Putin propuneri de încetare a focului, care au fost respinse. Acum, unii oficiali consideră că presiunea asupra economiei ruse, agravată de atacurile ucrainene cu drone și rachete, ar putea tempera poziția lui Putin.

„Nu știm cât de credibile sunt aceste informații și de unde provin. Sunt doar relatări din presă și nimic mai mult. Prin urmare, în această etapă este prematur să le comentăm”, a declarat pentru jurnaliștii ruși purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, comentând aceste informații.

El a subliniat că reacția Rusiei la orice inițiativă nouă de pace va depinde de faptul dacă aceasta corespunde intereselor Moscovei. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a menționat că Moscova susține canalele de dialog cu negociatorii americani.

„Am auzit declarații conform cărora ar putea exista unele formule noi. Mai avem multe de aflat despre ele. Și, probabil, în timp vor fi formulate anumite propuneri sau formule. Acțiunile ulterioare vor depinde de cât de mult corespund acestea intereselor noastre”, a adăugat Peskov.

Sursă
unian.net logounian
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