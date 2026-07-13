Ucraina și nouă state europene lansează o coaliție de apărare împotriva rachetelor balistice.

Liderii Danemarcei, Franței, Germaniei, Italiei, Țărilor de Jos, Norvegiei, Spaniei, Suediei și Regatului Unit au convenit, împreună cu Ucraina, să creeze o coaliție integrată de apărare împotriva rachetelor balistice.

În document se menționează că decizia a fost luată pe fondul creșterii amenințării utilizării rachetelor balistice. Membrii coaliției intenționează să creeze o arhitectură integrată de apărare antirachetă, care va completa sistemele naționale și europene existente de protecție, transmite rbc.ua.

Pentru aceasta, țările intenționează să unească capacitățile industriei de apărare, cercetarea științifică și experiența de luptă, dezvoltând împreună noi mijloace de interceptare a rachetelor.

Pentru că Ucraina are o experiență unică în contracararea atacurilor cu rachete rusești, aceasta va deveni o componentă importantă a activității coaliției.

„Recunoaștem experiența unică a Ucrainei, dobândită în timpul apărării”, se arată în textul declarației.

Membrii au convenit, de asemenea, să creeze grupuri de lucru comune, să stabilească mecanisme de guvernanță, să elaboreze o foaie de parcurs pentru implementarea proiectului, precum și să extindă cooperarea în domeniul cercetării științifice, finanțării și schimbului de date.

În Coaliția Antibalistică au intrat 10 state. În același timp, alianța rămâne deschisă pentru alte țări care împărtășesc principiile și obiectivele sale.