Ucraina și-a schimbat brusc strategia în război înaintea întâlnirii dintre Trump și Zelenski

În ajunul întâlnirii dintre Zelenski și Trump la summitul NATO, Ucraina își schimbă abordarea privind încheierea războiului, fără să mizeze pe un nou plan de pace.

Ucraina renunță la promovarea unui plan concret de pace pentru încheierea războiului cu Rusia și trece la o nouă strategie, care prevede intensificarea presiunii asupra Kremlinului. Cu această abordare, președintele Vladimir Zelenski se va întâlni cu președintele SUA Donald Trump, întâlnire ce urmează să aibă loc pe 8 iulie la summitul NATO de la Ankara, scrie New York Post citând oficiali ucraineni și europeni, transmite unian.net.

Potrivit publicației, Ucraina a renunțat la discutarea proiectului de acord de pace în 28 de puncte susținut de SUA, care anterior a fost subiectul unor negocieri active cu Moscova.

În prezent, potrivit oficialilor ucraineni, nu se pregătește niciun summit trilateral SUA–Ucraina–Rusia, nici negocieri structurate privind un nou document de pace.

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanîșina, a explicat că schimbările de pe front permit Kievului să își revizuiască abordarea privind încheierea războiului: „Îmbunătățirea pozițiilor noastre pe câmpul de luptă ne oferă motive să abordăm mai creativ problema încetării războiului”.

Miza – intensificarea presiunii asupra Kremlinului

Autoritățile ucrainene consideră că principala condiție pentru încheierea războiului trebuie să fie schimbarea echilibrului de presiune asupra Moscovei, nu noi negocieri pe vechile propuneri de pace.

„Încetarea focului nu trebuie neapărat să fie rezultatul unor discuții interminabile privind un plan unic de pace. Există și alte căi de dezvoltare”, a subliniat Stefanîșina.

Potrivit acesteia, Kievul speră că aceste posibilități vor fi discutate de președinții Zelenski și Trump în timpul summitului NATO.

Oficialii ucraineni consideră, de asemenea, că în ultima vreme președintele SUA este tot mai dezamăgit de poziția lui Vladimir Putin, care nu arată disponibilitatea de a încheia războiul.

„Ucraina a fost întotdeauna pregătită pentru o cooperare diplomatică substanțială și rămâne angajată în realizarea unei păci juste și durabile. Din păcate, liderul rus nu a manifestat niciun interes sincer în încetarea războiului”, a declara ambasadoarea.

Și la Washington s-a schimbat evaluarea situației

Potrivit publicației, în administrația Trump se recunoaște tot mai mult că Moscova nu poartă negocieri serioase.

Un alt oficial ucrainean a declarat publicației că și la Washington nu se mai vede o disponibilitate reală a Rusiei de a negocia încetarea războiului.

„Nu vedem nicio implicare reală a Rusiei în discuțiile privind vreun plan de încetare a războiului”, a spus interlocutorul publicației.

În opinia sa, atenția trebuie concentrată pe „o nouă tactică de presiune” care să determine Kremlinul să își revizuiască poziția.