Ucraina examinează posibilitatea exportului cerealelor prin porturile țărilor baltice

Ucraina examinează posibilitățile de a exporta produsele agricole prin porturile țărilor baltice, însă costul ridicat al logisticii rămâne un obstacol.

Problema exporturilor a fost discutată miercuri, 23 septembrie, de ministrul politicii agrare și alimentației din Ucraina, Taras Vysotskyi, și ministrul afacerilor regionale și agriculturii din Estonia, Hendrik Johannes Terras, scrie eurointegration.com.ua.

„Aproximativ 70% din producția complexului agroindustrial trebuie să ajungă pe piețele externe. Peste 90% din produsele agricole erau exportate prin porturile de la Marea Neagră. Atacurile rusești asupra navelor civile și infrastructurii portuare creează riscuri serioase pentru economia ucraineană și stabilitatea lanțurilor internaționale de aprovizionare cu alimente. Dezvoltăm rute alternative, însă capacitățile acestora sunt limitate", a declarat Vysotskyi.

În prezent, rutele alternative asigură circa 44% din volumele necesare pentru exportul produselor agricole. Ucraina vede posibilitatea de a majora acest indicator până la 50%, inclusiv prin utilizarea porturilor baltice.

Principalul obstacol rămâne costul ridicat al logisticii. Utilizarea rutei baltice adaugă circa 100 de dolari SUA la costul transportării unei tone de cereale ucrainene. În aceste condiții, producătorii agricoli ucraineni nu pot acoperi de sine stătător cheltuielile de tranzit prin porturile din Gdansk, Klaipeda sau Hamburg.

Potrivit estimărilor părții ucrainene, prin porturile baltice ar putea fi exportate potențial până la 20 de milioane de tone de cereale. Pentru compensarea cheltuielilor logistice suplimentare, este necesară atragerea între 1,5 și 2 miliarde de dolari SUA. Ucraina s-a adresat deja Uniunii Europene și altor parteneri internaționali cu propunerea de a acorda sprijin financiar pentru acoperirea acestei diferențe.