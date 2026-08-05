Ucraina continuă să atace Wildberries: A luat foc un depozit din regiunea Tula.

În noaptea de 5 august, dronele ucrainene au lovit centrul de sortare al marketplace-ului Wildberries din regiunea Tula, au anunțat autoritățile locale și serviciul de presă al companiei.

La depozit a izbucnit un incendiu puternic. Potrivit datelor publicate de Astra, este vorba despre un centru logistic din Alexin. Reprezentanții Wildberries au declarat că angajații depozitului au fost evacuați, transmite meduza.io.

În total, în timpul nopții, asupra regiunii Tula, potrivit guvernatorului Dmitri Miliayev, forțele militare ruse au distrus 107 drone ucrainene. În urma atacului au fost avariate două blocuri de locuințe în raionul Venev, precum și două „obiecte de producție” în Novomoskovsk și în raionul Uzlovski. Ce anume sunt aceste obiecte, șeful regiunii nu a precizat.

Din informațiile preliminare, nu există victime în rândul persoanelor decedate, iar un om a fost rănit. Din mesajul lui Miliayev nu reiese dacă această persoană a fost afectată în atacul asupra depozitului Wildberries.

Canalele ucrainene de monitorizare din Telegram au publicat un video, în care se susține că arată martori ai incendiului de la depozitul din Alexin.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a raportat că, în noaptea de 5 august, apărările antiaeriene rusești au interceptat și au distrus 475 de drone ucrainene deasupra regiunilor Rusiei, precum și deasupra Crimeii anexate, a Mării Azov și a Mării Negre.

Wildberries este cel mai mare marketplace din Rusia. Dronele ucrainene lovesc zilnic centrele logistice ale companiei. La Kiev, atacurile sunt explicate prin faptul că aceste depozite sunt folosite la livrări de „componente supuse sancțiunilor pentru producția de drone și echipamente de navigație”. În total, începând din mijlocul lunii iulie, Ucraina a lovit peste 20 de depozite Wildberries.