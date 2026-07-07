Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova.

Peste 430 de drone au zburat spre regiunea Moscova începând cu seara zilei de 6 iulie, a anunțat primarul capitalei, Serghei Sobianin.

Potrivit acestuia, forțele de apărare antiaeriană au neutralizat majoritatea dronelor la distanțe mari. 36 de drone au fost doborâte în apropierea Moscovei, scrie meduza.io.

În toate cele patru aeroporturi din Moscova (Șeremetievo, Domodedovo, Vnukovo și Jukovski) au fost impuse restricții de zbor pe timpul nopții.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat că, pe parcursul nopții, forțele de apărare antiaeriană au doborât 452 de drone ucrainene deasupra regiunilor rusești.

În seara zilei de 6 iulie, guvernatorul interimar al regiunii Belgorod, Alexandr Șuvaev, a anunțat un atac cu rachete al Forțelor Armate Ucrainene asupra regiunii. Potrivit acestuia, majoritatea proiectilelor au fost doborâte, însă infrastructura civilă a fost avariată.

Inițial, Șuvaev a raportat trei răniți. Curând a scris despre un nou atac cu rachete și a precizat că, în urma primului atac, a murit un civil în satul Belovskoe din districtul Belgorod. În Belgorod, în urma loviturii, a izbucnit un incendiu la un obiectiv de infrastructură, a precizat Șuvaev. Despre ce obiectiv este vorba nu reiese din mesajul său.