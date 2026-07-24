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24 Iulie 2026, 08:12
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Ucraina a atacat depozitele Wildberries din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad

Atacul asupra centrelor logistice WB din localitatea Șușari și din zona industrială Utkina Zavod a fost confirmat de serviciul de presă al companiei și de autoritățile regiunii Leningrad.

Ucraina a atacat depozitele Wildberries din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad.
Ucraina a atacat depozitele Wildberries din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad.

Trei persoane au fost rănite într-un depozit din zona industrială de lângă Sankt Petersburg - starea lor este de gravitate medie, a declarat guvernatorul regiunii, Alexandr Drozdenko. Activitatea a două centre logistice WB a fost suspendată după atac, scrie dw.com.

Centrul logistic din Șușari este unul dintre cele mai mari hub-uri logistice Wildberries din nord-vestul Rusiei. În 2024, acesta a fost aproape complet distrus de un incendiu major, dar ulterior a fost reconstruit și redeschis în 2025, notează publicația Astra. 

Serviciul de presă al companiei a declarat, de asemenea, că un alt centru de sortare al companiei din Simferopolul anexat „a fost evacuat în conformitate cu cerințele de securitate”.

În urma atacului, aproximativ 50 de zboruri sunt întârziate pe aeroportul Pulkovo. Echipa aeroportului lucrează „în regim sporit” pentru a restabili programul, se arată într-un comunicat al serviciului de presă.

Ucraina a atacat depozitele Wildberries din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad

Ucraina a atacat depozitele Wildberries din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad

Ucraina a atacat depozitele Wildberries din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad

Sursă
dw.com logodw
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