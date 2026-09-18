Tusk: Iarna va fi cea mai critică perioadă a războiului.

Toamna târzie și iarna vor deveni cea mai critică perioadă în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat acest lucru luând cuvântul în parlament.

„Vreau să prezint publicului cel mai probabil scenariu pentru următoarele câteva luni, deoarece acest scenariu presupune evenimente serioase și necesită concentrare, o atitudine serioasă și pregătire psihologică pentru încercări dificile”, a declarat el, transmite unian.net.

Tusk a subliniat că atacurile recente din apropierea frontierei poloneze provoacă îngrijorare.

Potrivit lui, acest lucru necesită informații mai detaliate despre evoluția preconizată a evenimentelor, deoarece cetățenii au dreptul să știe la ce scenariu se pot aștepta pe baza datelor disponibile astăzi.

„Scenariul care pare cel mai probabil și pe care îl voi discuta în viitorul apropiat nu este singurul posibil”, a menționat prim-ministrul.

Tusk a subliniat că imprevizibilitatea a devenit o trăsătură a politicii contemporane.

El prognozează că toamna târzie și iarna vor deveni cea mai critică perioadă în războiul în desfășurare dintre Rusia și Ucraina.

În plus, în acest context, premierul Poloniei a atras atenția asupra unei noi amenințări din partea Moscovei – dronele cu reacție.