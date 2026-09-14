Tusk: Din păcate, nu putem exclude că escaladarea va afecta și teritoriul nostru.

Drone rusești au atacat vestul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Polonia. Forțele Aeriene au ridicat de la sol avioane de vânătoare, la punctele de trecere a frontierei au loc evacuări.

Donald Tusk avertizează că în următoarele săptămâni și luni este așteptată o intensificare a atacurilor rusești.

În urma atacului de duminică al dronelor rusești asupra vestului Ucrainei, forțele armate poloneze au fost puse în stare de alertă sporită. Sistemele poloneze au detectat mai multe drone cu reacție de tip „Gheran-5”, dintre care unele au operat în imediata apropiere a frontierei cu Polonia. Una dintre drone a explodat la circa un kilometru de granița poloneză, alta — la o distanță de aproximativ 5 kilometri, scrie euronews.com

În legătură cu această amenințare, avioanele de vânătoare poloneze au fost ridicate în aer. De asemenea, forțele de ordine au transmis avertismente locuitorilor din zonele de frontieră. Potrivit datelor transmise de Comandamentul Operațional al Forțelor Armate, spațiul aerian al Poloniei nu a fost încălcat.

Consecințele atacurilor rusești au fost consemnate și în zona infrastructurii de transport și a punctelor de trecere a frontierei. Una dintre drone a lovit un tren care circula pe ruta Kiev–Varșovia, încă pe teritoriul ucrainean. Alta a atacat zona punctului de trecere a frontierei Dorohusk–Iahodîn.

Tusk: „Escaladarea acțiunilor din partea Federației Ruse devine un fapt”

Duminică, în clădirea Centrului Guvernamental de Securitate a avut loc un briefing special al serviciilor, cu participarea miniștrilor. Reuniunea a fost convocată la inițiativa premierului Donald Tusk și a fost consacrată, printre altele, evaluării amenințărilor legate de atacurile rusești.

Șeful Guvernului a remarcat că acțiunile Rusiei se apropie tot mai mult de granița poloneză.

„Escaladarea acțiunilor din partea Federației Ruse devine un fapt, iar manifestările ei sunt tot mai aproape de granița noastră”, a declarat Tusk.

Premierul a amintit, de asemenea, că tentativele de perturbare a activității punctelor de trecere a frontierei nu reprezintă un element nou al tacticii rusești.

„După cum știți, atacul sau tentativa de a paraliza activitatea punctelor de trecere a frontierei nu este primul episod de acest fel: ne-am confruntat deja cu acest lucru în Moldova și am înțeles că planurile rusești prevăd o tentativă de dezorganizare, paralizare și, posibil, chiar de distrugere a punctelor de trecere ucrainene, ceea ce înseamnă că aceasta afectează și țara noastră”, a subliniat premierul.

„Următoarele săptămâni și luni vor fi o perioadă de acțiuni foarte active”

Donald Tusk a declarat că Polonia trebuie să ia în calcul posibilitatea unei escaladări ulterioare a acțiunilor Rusiei.

„Ceea ce știm și la ce ne putem aștepta este că următoarele săptămâni și luni vor deveni o perioadă de activitate foarte intensă din partea Rusiei și, din păcate, nu putem exclude că această escaladare va afecta și teritoriul nostru”, a spus el în timpul briefingului.

Totodată, premierul și-a exprimat speranța că scenariul cel mai periculos nu se va realiza. Însă, după cum a subliniat el, evenimentele din ultimele zile arată că Polonia trebuie să fie pregătită și pentru variante mai grave de evoluție a situației.

Tusk a indicat în mod special necesitatea verificării rapide și minuțioase a informațiilor care ajung la serviciile poloneze, în special în condiții de alertă.

„Voi cere informații de la servicii, astfel încât să putem verifica literalmente fiecare mesaj pe care îl primim, în special pe timp de noapte, când este instituit regimul de alertă”, a spus el.

Potrivit premierului polonez, nu este vorba doar despre informarea la timp a locuitorilor prin intermediul Centrului Guvernamental de Securitate. La fel de important este să se asigure armatei și Guvernului posibilitatea de a confirma rapid datele primite, astfel încât, într-o situație ce necesită reacție imediată, deciziile să nu fie luate pe baza unor informații neverificate.

Polonia se pregătește pentru posibila utilizare a dronelor cu reacție

Premierul a comentat și caracterul atacului de duminică. Potrivit acestuia, utilizarea de către Rusia a unor drone cu reacție mai moderne are o importanță deosebită.

„Nu există nicio îndoială că, împreună cu aliații noștri, trebuie să fim pregătiți pentru acțiuni de răspuns, dacă va apărea o asemenea necesitate. Atacurile nocturne arată că rușii sunt pregătiți să utilizeze arme mai periculoase decât înainte. Este vorba despre drone cu reacție: raza lor de acțiune și precizia lor provoacă îngrijorări serioase”, a declarat Tusk.

Potrivit informațiilor prezentate de viceministrul apărării Cezary Tomczyk, în timpul atacului de duminică asupra vestului Ucrainei au fost înregistrate 13 lovituri.

Premierul a subliniat că Polonia trebuie să ia în calcul și posibilitatea utilizării de către Rusia a dronelor pentru perturbarea funcționării infrastructurii de importanță critică.

„Trebuie să conștientizăm că Rusia dispune de asemenea capacități. De aceea, aștept rapoarte privind cât de pregătiți suntem pentru situația în care dronele vor fi utilizate pentru dezorganizarea activității căilor ferate sau a întreprinderilor. Nu exclud că pot avea loc situații similare. Doar pregătirea maximă reprezintă garanția că nu se va întâmpla nimic dramatic”, a remarcat șeful Guvernului.