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30 Iunie 2026, 15:16
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Turnul Eiffel s-a înălțat cu 10 cm din cauza valului record de căldură din Franța

Din cauza caniculei record din Europa, Turnul Eiffel din Paris s-a înălțat cu 10 cm. Aceste modificări sunt invizibile cu ochiul liber și nu pun în pericol simbolul Franței.

Turnul Eiffel s-a înălțat cu 10 cm din cauza valului record de căldură din Franța.
Turnul Eiffel s-a înălțat cu 10 cm din cauza valului record de căldură din Franța.

Turnul Eiffel a fost construit pentru Expoziția Universală din 1889, iar la momentul deschiderii avea o înălțime exactă de 300 m. Astăzi, el ajunge la 330 m — pe 15 martie 2022, în vârf a fost instalată o antenă radio înaltă de 6 m. Dar chiar și această cifră nu este constantă: în funcție de sezon și temperaturi, turnul poate varia în înălțime cu câțiva centimetri, scrie rtl.fr.

Motivul constă în material. La construcție, inginerii au folosit fier cositorit. Acesta este un metal purificat de excesul de carbon, care permite realizarea unor structuri ușoare, dar rezistente.

„Fierul cositorit se dilată sub acțiunea căldurii. Apoi, când temperatura scade, se contractă din nou”, a explicat Bertrand Lemoine, inginer, arhitect și istoric.

Potrivit lui, la variații de temperatură între –10 și +40 °C, turnul poate „crește” aproximativ cu 10 cm, adică în jur de 2 cm pentru fiecare 10 °C. În plus, din cauza încălzirii neuniforme a structurii pe parcursul zilei, turnul se înclină ușor într-o parte — practic, urmează mișcarea Soarelui pe cer. Totuși, ambele efecte sunt complet imperceptibile cu ochiul liber și nu reprezintă niciun pericol pentru monument.

„Când Soarele se rotește, mai întâi se încălzește partea estică, apoi cea sudică și, în final, cea vestică. Aceste trei fețe se dilată mai mult decât cea de la nord. Când Soarele se mișcă, partea dilatată „se deplasează” și revine în poziția inițială pe timpul nopții”, a explicat Bertrand Lemoine.

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