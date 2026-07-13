Turiștii din Italia trebuie să rezerve din timp locuri pe plajele populare

În Italia a fost introdus un sistem de rezervare pentru 20 de plaje populare, pentru a combate supraaglomerarea.

Unele dintre ele sunt acum complet rezervate până la mijlocul lunii septembrie, transmite unian.net.

În primul rând, acest sistem este popular în Sardinia, unde golfurile mici, din cauza dimensiunilor lor limitate, sunt nevoite să impună restricții privind numărul de vizitatori pentru a regla fluxul de oameni și a proteja mediul înconjurător, deoarece mulțimile de turiști lasă gunoaie, distrug dunele, calcă plantele și sperie peștii.

Una dintre aceste plaje este „La Pelosa”, un colț de rai cunoscut pentru nisipul său alb și apele puțin adânci de culoare turcoaz, complet rezervată pentru fiecare zi până pe 12 septembrie (se poate rezerva un loc pentru maximum patru persoane, la prețul de 3,5 euro de persoană – n.r.), scrie The Times.

Între timp, una dintre cele mai bune plaje din Sardinia – golful nisipos protejat cu ape limpezi Cala Goloritzè, a fost ani de zile liberă de mulțimile de turiști, deoarece vizitatorii trebuie să meargă 90 de minute prin pădure pentru a ajunge acolo. Dar afluxul de turiști în Italia după COVID-19 a schimbat acest lucru, forțând primarul să introducă o limită zilnică de 250 de înotători, care trebuie să-și rezerve în avans porțiunea de nisip (costul rezervării este de 7 euro pentru fiecare adult – n.r.).

„Turismul excesiv face acest lucru inevitabil. Dacă doriți să păstrați aceste plaje și să evitați închiderea lor pentru public, trebuie să limitați numărul de vizitatori”, a explicat primarul orașului Ancona, Daniele Silvetti.

De exemplu, pe plaja „Le Due Sorelle” de lângă Ancona, accesibilă doar pe mare, limita de vizitatori a fost stabilită acum patru ani.

„Este o plajă frumoasă, dar foarte mică, iar bărcile turistice debarcau sute de oameni”, a explicat Silvetti.

Între timp, în Liguria, plaja „Baia del Silenzio” primește acum doar 450 de persoane simultan, iar pe insula italiană Lampedusa, la sud de Sicilia, celebra plajă „Spiaggia dei Conigli” a fost complet rezervată săptămâna trecută.

Publicația notează că agitația din jurul vizitării micilor plaje publice pitorești este agravată de existența cluburilor private de plajă din Italia, care au monopolizat o mare parte din linia de coastă. Eroziunea coastei, accentuată de condițiile meteorologice extreme în Marea Mediterană care se încălzește rapid, a privat Italia în ultimele 50 de ani de 10.000 de acri de plajă, reducând și mai mult locurile pentru plajă.

La rândul său, oficialul sard Francesco Spanedda a declarat că rezervarea locurilor este o modalitate de a încuraja turiștii să evite plajele cunoscute și să viziteze plaje mai puțin cunoscute, unde numărul de vizitatori nu este limitat.

Între timp, reprezentantul organizației turistice Legambiente din Italia, Sebastiano Venneri, a adăugat că rezervarea în sezonul de vârf va determina turiștii să călătorească în alte perioade ale anului.

„Trebuie de făcut ceva, deoarece numărul turiștilor din întreaga lume a crescut de la un miliard în 2000 la două miliarde preconizate în 2030. Plaja Pelosa din Sardinia riscă să dispară pur și simplu pentru că vizitatorii scot nisipul de pe prosoapele lor”, s-a indignat el.

Între timp, celebra Plajă Roz din Sardinia, numită astfel datorită culorii nisipului, a fost închisă publicului după ce autoritățile au descoperit că vizitatorii luau saci cu nisip acasă ca suveniruri.

La rândul său, oficialul regional sard Pierpaolo Fois a declarat că focile, care obișnuiau să viziteze frecvent peșterile marine Bué Marino, le-au părăsit din cauza numărului mare de vizitatori.

„Ne-am dori ca focile să se întoarcă. Coasta se confruntă cu aceeași problemă ca Munții Dolomiți din Italia. Urcați pe vârful muntelui pentru a găsi liniște și natură, dar găsiți doar alți oameni”, a constatat el.