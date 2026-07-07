Turiștii aleg tot mai des plajele și barurile pentru un mod neașteptat de relaxare în Europa.

Încă din toamna anului trecut, experții au prezis că participarea la atelierele locale va deveni unul dintre principalele trenduri turistice în 2026. Și, după cum s-a dovedit, au avut dreptate.

Europeenii își schimbă tot mai des vacanțele clasice la plajă cu participarea la diverse ateliere practice în timpul concediilor, transmite unian.net, citând euronews.com.

Un sondaj realizat pe peste 27.000 de turiști din 28 de țări europene arată că aproape jumătate dintre participanți (48%) plănuiesc să învețe o nouă abilitate în următoarea călătorie, iar 37% au și rezervat deja astfel de tururi.

În plus, 42% dintre turiștii europeni sunt dispuși să plătească mai mult pentru o călătorie în care pot învăța ceva nou de la furnizori locali care oferă experiențe autentice.

Mastercard a creat un termen special pentru acest tip de vacanță – skillday, care poate fi tradus ca „ziua învățării unei abilități”.

Cel mai interesat de acest format este segmentul „zoomerilor”: 57% dintre tinerii între 18 și 24 de ani chestionați deja planifică o călătorie pentru a dobândi noi abilități.

De asemenea, analiștii observă că pentru mulți dintre respondenți dobândirea de noi abilități a devenit mai importantă decât cumpărarea suvenirurilor obișnuite.

Experții remarcă și un alt aspect pozitiv al acestui trend: călătoriile orientate spre dobândirea unor abilități atrag, de regulă, turiști din zonele aglomerate către orașe mici, zone rurale și sezoane mai liniștite, contribuind la o distribuție mai echilibrată a fluxurilor turistice.

Ce abilități vor să învețe europenii în străinătate în 2026:

studiul limbilor – 30%; abilități culinare – 28%; producția de alimente și băuturi – 28%; sănătate și mișcare, inclusiv meditație și arte marțiale – 25%; meșteșuguri tradiționale, inclusiv țesut, prelucrarea lemnului și textile – 24%; arte creative, inclusiv fotografie, pictură și literatură – 23%; sport, inclusiv schi, surfing și drumeții – 19%; abilități de supraviețuire în natură, inclusiv cules și orientare – 18%; meșteșuguri moștenite și tehnici tradiționale – 14%; abilități pentru un stil de viață durabil, inclusiv protecția mediului – 13%.

Totodată, sondajul Mastercard a arătat că locuitorii diferitelor țări europene au preferințe diferite privind formatul skillday.

De exemplu, studiul limbilor este cel mai popular în rândul sârbilor (45%), în timp ce românii sunt cei mai pasionați de gastronomie – 41% dintre ei își doresc să urmeze cursuri culinare în străinătate, iar călătorii din Suedia manifestă un interes ridicat pentru producția de alimente (37%).

Practici de sănătate și mișcare, precum yoga, meditația și dansul, au fost importante pentru sloveni (35%), în timp ce 31% dintre respondenții italieni își doresc să învețe meșteșuguri tradiționale, cum ar fi olăritul, țesutul și prelucrarea lemnului.

Dezvoltarea abilităților creative în domenii precum fotografia, pictura și scrisul a fost la fel de populară printre croați și sârbi (31%).