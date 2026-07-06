Turcia a exportat în România sistemul său național de comandă a luptelor.

Conform acordului de export, Turcia a transmis României sistemul de conducere a luptei ADVENT împreună cu corveta, care va fi utilizată în continuare de Forțele Navale Române.

Acesta este primul export de acest fel al sistemului către un membru NATO. Totuși, anterior, a fost exportat în mai multe alte țări din afara Alianței, inclusiv în Ucraina, transmite eurointegration.com.ua, citând aa.com.tr.

Versiunea transmisă României a fost adaptată nevoilor sale, comparativ cu setările utilizate de flota turcă.

Principiul de funcționare al ADVENT constă în combinarea într-o imagine operațională unitară a mai multor platforme și asigurarea unor funcții de bază, precum evaluarea amenințărilor, identificarea țintelor etc.

ADVENT asigură, de asemenea, compatibilitatea cu forțele aliate prin diverse protocoale și poate fi integrat cu diferite platforme – de la bărci mici până la puncte de comandă terestre sau sisteme autonome. A început să fie utilizat din 2019 pe una dintre corvetele turcești, extinzând treptat aplicarea pe noi platforme.