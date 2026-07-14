Turcia a emis un mandat internațional de arestare pe numele lui Netanyahu.

Al 11-lea Tribunal Penal Superior din Istanbul a emis un mandat internațional de arestare pe numele premierului Israelului, Benjamin Netanyahu, cu privire la interceptarea de către Tel Aviv a flotei cu ajutor umanitar pentru Gaza.

Tribunalul a decis să emită o notificare roșie Interpol împotriva premierului israelian, transmite hurriyetdailynews.com.

Este vorba despre flota umanitară Global Sumud Flotilla (GSF), care a încercat să livreze ajutor în Gaza. În aprilie, Parchetul din Istanbul a pus sub acuzare 35 de persoane, inclusiv pe Netanyahu, în legătură cu capturarea armată a navelor flotei. Instituția a cerut condamnarea fiecăruia la închisoare pe viață și pedepse cu închisoarea de la 1.102 ani și 9 luni până la 4.596 ani. Parchetul a considerat că acțiunile Israelului au reprezentat „o încălcare clară și gravă a normelor fundamentale ale dreptului internațional și au fost însoțite de oprirea forțată a navelor, reținerea civililor prin aplicarea forței și violenței, violență fizică, precum și tratamente incompatibile cu demnitatea umană”.

Pe lângă Netanyahu, printre cei vizați se numără ministrul Apărării al Israelului, Israel Katz, predecesorul său Yoav Galant, ministrul Securității Naționale Itamar Ben-Gvir, șeful Statului Major General Eyal Zamir și alții.

Ei sunt acuzați de „crime împotriva umanității”, „genocid”, „privare de libertate”, „vătămare intenționată a integrității corporale”, „tortură”, „jaf”, „distrugerea sau deteriorarea proprietății” și „capturarea unui mijloc de transport”.

Partea israeliană respinge acuzațiile. „Abia trece o zi fără ca Erdogan să cheme la distrugerea Israelului. Luăm aceste cuvinte foarte în serios, pentru că, dacă este ceva ce am învățat din istoria poporului nostru, este că atunci când cineva spune că intenționează să te distrugă, trebuie să-l iei în serios”, a declarat Netanyahu în iunie.