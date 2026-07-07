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pravda.com.ua logopravda
7 Iulie 2026, 10:50
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Trupul unei femei suspectate de tentativa de asasinat a unui om de afaceri din Monaco, găsit lângă Kiev

Trupul unei femei suspectate de tentativa de asasinat a unui om de afaceri din Monaco a fost găsit lângă Kiev. Potrivit presei ucrainene, trupul femeii a fost descoperit în jurul orei 23:00, pe 6 iulie.

Trupul unei femei suspectate de tentativa de asasinat a unui om de afaceri din Monaco, găsit lângă Kiev.
Trupul unei femei suspectate de tentativa de asasinat a unui om de afaceri din Monaco, găsit lângă Kiev.

Conform acelorași surse, aceasta a fost împușcată. De asemenea, s-a comunicat că femeia s-a aflat în afara Ucrainei în perioada 22 martie 2025 – 1 iulie 2026, relatează pravda.com.ua.

O altă sursă din cadrul organelor de drept a declarat că, în acest dosar, au fost deja reținuți doi suspecți. Unul dintre ei este ofițer activ al Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR), iar celălalt este fost angajat al organelor de drept.

Pe 29 iunie, în jurul orei 21:00, trei persoane au fost rănite în urma unei explozii produse în Monaco, dintre care două au suferit răni foarte grave. Potrivit presei, este vorba despre omul de afaceri ucrainean Ermolaev, aflat sub sancțiuni, și apropiații săi.

După explozie, autoritățile au lansat o amplă operațiune pentru identificarea suspectului care ar fi plasat dispozitivul exploziv. Acesta a fost surprins de camerele de supraveghere, iar în prezent se presupune că a reușit să părăsească Monaco și să ajungă în Franța.

În cele mai recente declarații, autoritățile din Monaco au anunțat că exclud ipoteza unui atac terorist. În schimb, Procuratura Generală a Principatului a deschis o anchetă pentru tentativă de omor și amplasarea unui dispozitiv exploziv într-un loc public.

Presa a relatat anterior că anchetatorii din Monaco analizează și ipoteza unei posibile implicări a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) în tentativa de asasinare a lui Ermolaev.

Sursă
pravda.com.ua logopravda
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