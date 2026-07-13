Trupele ruse au lovit o întreprindere de transport din Odesa.

Forțele ruse au lovit, în dimineața zilei de 13 iulie, o întreprindere de transport din Odesa. Despre aceasta a anunțat șeful Administrației Militare a orașului Odesa, Serghei Lîsak.

Potrivit acestuia, au luat foc autobuzele, iar patru case particulare au fost avariate, informează currenttime.tv.

Trei bărbați, în vârstă de 58, 62 și 66 de ani, au fost răniți. Aceștia au fost spitalizați în stare de gravitate medie. La fața locului acționează toate serviciile competente.



