theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
currenttime.tv logocurrenttime
13 Iulie 2026, 09:12
5 019
Copiază linkul
Link copiat

Trupele ruse au lovit o întreprindere de transport din Odesa

Forțele ruse au lovit, în dimineața zilei de 13 iulie, o întreprindere de transport din Odesa. Despre aceasta a anunțat șeful Administrației Militare a orașului Odesa, Serghei Lîsak.

Trupele ruse au lovit o întreprindere de transport din Odesa.
Trupele ruse au lovit o întreprindere de transport din Odesa.

Potrivit acestuia, au luat foc autobuzele, iar patru case particulare au fost avariate, informează currenttime.tv.

Trei bărbați, în vârstă de 58, 62 și 66 de ani, au fost răniți. Aceștia au fost spitalizați în stare de gravitate medie. La fața locului acționează toate serviciile competente.


Sursă
currenttime.tv logocurrenttime
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici