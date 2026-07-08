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unian.net logounian
8 Iulie 2026, 07:18
29
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Trump: Zelenski și Putin vor să ajungă la un acord de pace

Liderii Ucrainei și Rusiei, Vladimir Zelenski și Vladimir Putin, vor să ajungă la un acord de pace, a declarat președintele SUA, Donald Trump, în timpul părții deschise a întâlnirii cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Trump: Zelenski și Putin vor să ajungă la un acord de pace.
Trump: Zelenski și Putin vor să ajungă la un acord de pace.

„Atât Putin, cât și Zelenski vor să ajungă la un acord. Păcat că a durat atât de mult timp. Cred că ceva din asta va ieși”, a spus liderul american, scrie unian.net.

Trump a declarat, de asemenea, că i se arată imagini de pe câmpul de luptă din Ucraina. Potrivit lui, nu este deloc o priveliște plăcută.

„Îmi trimit fotografii. Chiar vreau să spun: „Nu mi le trimiteți””, a subliniat președintele SUA.

Trump a adăugat că imaginile războiului din Ucraina îi sunt trimise, în special, de șeful Pentagonului, Pete Hegseth. El a spus că îi este neplăcut să se uite la ele.

Anterior, CNN a scris că președintele SUA, Donald Trump, pleacă la summitul NATO într-o stare de spirit proastă. Oficialii americani au declarat că nu pot fi siguri că întâlnirea de la Ankara va decurge fără probleme.

Trump a declarat anterior că nu dorește prea mult să participe la summit și merge doar pentru că întâlnirea are loc în capitala Turciei, cu participarea președintelui Recep Tayyip Erdogan, pe care îl consideră prieten.

Sursă
unian.net logounian
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