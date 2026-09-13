Trump va permite Chinei să construiască uzine auto în SUA pentru a crea locuri de muncă.

Președintele Donald Trump a admis posibilitatea apariției unor fabrici chineze de automobile pe teritoriul SUA, declarând că nu se opune acestui lucru, fiindcă astfel de întreprinderi ar crea locuri de muncă pentru americani.

El a declarat acest lucru într-un interviu acordat postului Fox News, transmite media.az.

„Dacă China ar dori să vină aici și să deschidă o fabrică pentru producerea propriilor sale automobile, nu m-aș opune”, Fox News îi citează declarația. Drept exemplu, Trump a invocat Japonia, care deja folosește un astfel de model, și a pus accentul pe condiția-cheie: „Principalul este că ei angajează oamenii noștri”.

Totodată, Trump a subliniat că nu va permite un alt scenariu — producția ieftină de automobile în Mexic, urmată de livrarea acestora peste graniță, în SUA. El a declarat că acest lucru nu se va întâmpla.