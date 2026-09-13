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media.az logomedia
13 Septembrie 2026, 18:00
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Trump va permite Chinei să construiască uzine auto în SUA pentru a crea locuri de muncă

Președintele Donald Trump a admis posibilitatea apariției unor fabrici chineze de automobile pe teritoriul SUA, declarând că nu se opune acestui lucru, fiindcă astfel de întreprinderi ar crea locuri de muncă pentru americani.

Trump va permite Chinei să construiască uzine auto în SUA pentru a crea locuri de muncă.
Trump va permite Chinei să construiască uzine auto în SUA pentru a crea locuri de muncă.

El a declarat acest lucru într-un interviu acordat postului Fox News, transmite media.az.

„Dacă China ar dori să vină aici și să deschidă o fabrică pentru producerea propriilor sale automobile, nu m-aș opune”, Fox News îi citează declarația. Drept exemplu, Trump a invocat Japonia, care deja folosește un astfel de model, și a pus accentul pe condiția-cheie: „Principalul este că ei angajează oamenii noștri”.

Totodată, Trump a subliniat că nu va permite un alt scenariu — producția ieftină de automobile în Mexic, urmată de livrarea acestora peste graniță, în SUA. El a declarat că acest lucru nu se va întâmpla.

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