Trump: SUA vor începe imediat construcția unor bazelor militare în Groenlanda.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că autoritățile vor începe imediat să-și consolideze prezența militară în Groenlanda.

El a confirmat că pe insulă vor fi construite două „baze militare foarte mari”.

„Niciunui adversar al SUA nu i se va mai permite niciodată să își stabilească o prezență militară în Groenlanda sau să facă acolo investiții importante fără acordul nostru scris”, a declarat Donald Trump în timpul discursului său la Adunarea Generală a ONU.