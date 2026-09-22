22 Septembrie 2026, 20:41
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Trump: SUA vor începe imediat construcția unor bazelor militare în Groenlanda.
Trump: SUA vor începe imediat construcția unor bazelor militare în Groenlanda
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că autoritățile vor începe imediat să-și consolideze prezența militară în Groenlanda.
El a confirmat că pe insulă vor fi construite două „baze militare foarte mari”.
„Niciunui adversar al SUA nu i se va mai permite niciodată să își stabilească o prezență militară în Groenlanda sau să facă acolo investiții importante fără acordul nostru scris”, a declarat Donald Trump în timpul discursului său la Adunarea Generală a ONU.
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