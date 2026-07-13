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eurointegration.com.ua logoeurointegration
13 Iulie 2026, 21:27
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Trump: SUA vor impune o taxă pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat reluarea blocadei porturilor maritime ale Iranului și intenția de a percepe taxe pentru trecerea navelor de marfă prin Strâmtoarea Ormuz.

Trump: SUA vor impune o taxă pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.
Trump: SUA vor impune o taxă pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.

Despre aceasta a scris el pe rețeaua socială Truth Social, transmite eurointegration.com.ua.

Luni, 13 iulie, Trump a declarat că Strâmtoarea Ormuz este „deschisă” și „va rămâne deschisă”, indiferent dacă Iranul va participa sau nu.

El a subliniat că SUA vor relua blocada porturilor maritime ale Iranului și a menționat că toate celelalte țări vor avea de acum înainte „acces echitabil și deschis” la Strâmtoarea Ormuz.

„De acum înainte, SUA vor fi cunoscute ca „păzitorii Strâmtorii Ormuz”, dar în acest rol, din considerente de echitate, li se va rambursa 20% din costul tuturor mărfurilor transportate pentru a acoperi orice cheltuieli necesare pentru asigurarea securității acestei regiuni extrem de instabile a lumii”, a spus președintele american.

Trump a adăugat că procesul și măsurile organizatorice vor începe imediat.

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